AKP Genel BaÅŸkan YardÄ±mcÄ±sÄ± Ramazandan sonra olaÄŸanÃ¼stÃ¼ kongre yapÄ±lacak

AKP Genel BaÅŸkan YardÄ±mcÄ±sÄ± AtaÅŸ, CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan'Ä±n partinin baÅŸÄ±na geÃ§me sÃ¼recinin Ramazandan sonraya bÄ±raktÄ±klarÄ±nÄ± belirtti

AK Parti Genel BaÅŸkan YardÄ±mcÄ±sÄ± AtaÅŸ, yaptÄ±ÄŸÄ± açÄ±klamada, basÄ±nda yer alan "AK Parti'nin olaÄŸanüstü kongre yapacaÄŸÄ±" yönündeki iddialara ÅŸaÅŸÄ±rdÄ±klarÄ±nÄ± belirterek, partinin yetkili kurullarÄ±nda bu yönde alÄ±nmÄ±ÅŸ bir karar olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± bildirdi.

"BÖYLE BÄ°R BÄ°LGÄ° YOK"

BaÅŸbakan YÄ±ldÄ±rÄ±m'Ä±n olaÄŸanüstü kongre kararÄ± alma yetkisi olduÄŸunu hatÄ±rlatan AtaÅŸ, ancak bugün itibarÄ±yla kendilerine ulaÅŸan böyle bir bilgi ya da haber olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± söylediBasÄ±nda yer alan iddialar üzerine AK Parti Genel Sekreteri Abdulhamit Gül'ü ve AK Parti Genel BaÅŸkan YardÄ±mcÄ±sÄ± Hayati YazÄ±cÄ±'yÄ± aradÄ±ÄŸÄ±nÄ± aktaran AtaÅŸ, onlarÄ±n da bu konuda bir bilgisi olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± aktardÄ±.AK Parti'nin olaÄŸan kongre tarihinin 12 Eylül 2017 olduÄŸunu aktaran AtaÅŸ, AK Parti Genel BaÅŸkanÄ± ve BaÅŸbakan YÄ±ldÄ±rÄ±m'Ä±n ve MKYK'nÄ±n kararÄ±yla, olaÄŸanüstü kongre kararÄ±nÄ±n da alÄ±nabileceÄŸini vurguladÄ±.

"20 GÜNDE HAZIRLIKLAR YAPILIR"

OlaÄŸanüstü kongre için 20 gün içerisinde hazÄ±rlÄ±klarÄ±nÄ± yapabileceklerini bildiren AtaÅŸ, AK Parti'nin bu konuda son derece deneyimli olduÄŸunu, böyle bir karar verildiÄŸi takdirde yeni delege seçimi yapÄ±lmadan önceki kongrede seçilmiÅŸ delegelerin kongreye katÄ±lacaklarÄ±nÄ± söyledi.OlaÄŸan kongre kararÄ± alÄ±nmasÄ± halinde ise bir takvim belirleyeceklerini açÄ±klayan AtaÅŸ, referandumdan önce takvimi baÅŸlatmayÄ± düÅŸündüklerini ancak BaÅŸbakan YÄ±ldÄ±rÄ±m'Ä±n talimatÄ±yla bu takvimin ertelendiÄŸini dile getirdi.

"BAÅžBAKAN, RAMAZAN SONRASI Ä°ÇÄ°N TALÄ°MAT VERDÄ°"

BaÅŸabakan YÄ±ldÄ±rÄ±m ile AK Parti geniÅŸletilmiÅŸ il baÅŸkanlarÄ± toplantÄ±sÄ±nda tekrar konuyu istiÅŸare ettiklerini bildiren Mustafa AtaÅŸ ÅŸunlarÄ± kaydetti:"Kendimize göre bir takvim belirleyelim ve çalÄ±ÅŸalÄ±m diye düÅŸündük. Benim aklÄ±mdan geçen, mayÄ±s ayÄ± içerisinde ilçe delegelerinin seçimlerini yapalÄ±m, haziran ve temmuz ayÄ± içerisinde ise aÄŸÄ±rlÄ±klÄ± olarak ramazandan sonra ilçe kongrelerimizi yapalÄ±m, ilçe kongreleri bittikten sonra da il kongrelerimize baÅŸlayalÄ±m, yani zamana yayarak rahat bir takvim içerisinde bunlarÄ± gerçekleÅŸtirelim diye düÅŸündüm. Genel BaÅŸkanÄ±mÄ±zÄ±n ÅŸu talimatÄ± oldu, 'Ramazan ayÄ±nÄ± atlatalÄ±m ondan sonra süreci baÅŸlatalÄ±m.' DoÄŸru da bir talimat. Yani bizim ilçe kongrelerimizi yapma takvimimiz eylül, ekim, kasÄ±m, aralÄ±k, buralara kadar yayabiliyoruz. Yani yasal olarak il kongrelerimizi 2018'e sarkÄ±tabiliyoruz. DolayÄ±sÄ±yla 'sÄ±kÄ±ÅŸtÄ±rmamÄ±za gerek yok' talimatÄ± verdi."

"KONGRE SÜRECÄ°NE Ä°LÄ°ÅžKÄ°N TASLAK ÇALIÅžMAMIZ HAZIR"

Bu kapsamda haziran ve temmuz ayÄ± içerisinde ilçe delege seçimlerinin yapÄ±labileceÄŸini belirten AtaÅŸ, kongre takvimine dair olasÄ± planlamalarÄ±nÄ± ise ÅŸöyle anlattÄ±:"Temmuz, aÄŸustos ayÄ±nda aciliyet tespit edilen yerler varsa, bunlarÄ±n kongrelerini yaparÄ±z. Eylül, ekim gibi de yoÄŸun bir takvimle 970 ilçemizin kongrelerini yapar tamamlarÄ±z. O takvim bittikten sonra da il kongrelerinin takvimini planlayarak onlarÄ±n kongrelerini yaparÄ±z. Ä°lçe kongreleri 2017 içerisinde bitirilecek, il kongreleri 2017'nin sonunda baÅŸlayÄ±p 2018 olaÄŸan kongremize kadar sürecek. Zamana yayarak o aralÄ±klarda yapacaÄŸÄ±z diye düÅŸündük. Ama henüz bunlarÄ± partimizin yetkili kurullarÄ±nda konuÅŸmuÅŸ deÄŸiliz, sadece genel baÅŸkanÄ±mÄ±zla kendi aramÄ±zda konuÅŸtuÄŸumuz, istiÅŸare ettiÄŸimiz bir hususu sizinle paylaÅŸtÄ±m. Yoksa partimizin kongre süreçleri, takvimi vesaire bütün bunlara karar verecek merci MKYK'dÄ±r. Biz teklif olarak oraya sunarÄ±z, orada çÄ±kacak karara göre de uygulamayÄ± yaparÄ±z."Kongre sürecine iliÅŸkin taslak çalÄ±ÅŸmalarÄ±nÄ±n hazÄ±r olduÄŸunu ifade eden AtaÅŸ, "Kongrede izlenecek yöntem, delege seçimleriyle ilgili konular, öncelik vereceÄŸimiz yerler, illeri kafamÄ±zda biz ÅŸekillendiriyoruz, dersimize çalÄ±ÅŸÄ±yoruz. BunlarÄ±n nihai kararÄ±nÄ± verecek olan MKYK'dÄ±r." dedi.