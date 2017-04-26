Ana Sayfa | SÄ°YASET 26/04/2017 19:17

CHP referandum oylamasÄ± iÃ§in AÄ°HM'ye baÅŸvuracak

chp

CHP, 16 Nisan'da yapÄ±lan referandum oylamasÄ± iÃ§in Avrupa Ä°nsan HaklarÄ± Mahkemesi'ne baÅŸvuracak

CHP Merkez Yönetim Kurulu (MYK), Genel BaÅŸkan Kemal KÄ±lÄ±çdaroÄŸlu baÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±nda, parti genel merkezinde toplandÄ±.ToplantÄ± sürerken açÄ±klamada bulunan CHP Genel BaÅŸkan YardÄ±mcÄ±sÄ± ve Parti Sözcüsü Selin Sayek Böke, 16 Nisan'da yapÄ±lan halk oylamasÄ±yla ilgili, "Mühürsüz bir seçimin ardÄ±ndan, gayrimeÅŸru bir referandum sonucuyla karÅŸÄ± karÅŸÄ±yayÄ±z. Bütün vatandaÅŸlarÄ±mÄ±zÄ±n hakkÄ±nÄ±, hukukunu savunmak bizim için önceliktir. Bu sebeple önümüzdeki dönemde Avrupa Ä°nsan HaklarÄ± Mahkemesi'ne (AÄ°HM) baÅŸvuru yapacaÄŸÄ±mÄ±zÄ± paylaÅŸmak istiyorum." dedi.

AçÄ±klamasÄ±nda tutuklu milletvekilleriyle ilgili olarak Böke, "Tutuklu milletvekillerine derhal 'Balbay kararÄ±' uygulanmalÄ±dÄ±r. Burada açÄ±k bir hukuksuzluk vardÄ±r ve milletvekillerinin tutukluluklarÄ±na bir an önce son verilmelidir." ifadelerini kullandÄ±.

Böke, AKPM'nin Türkiye kararÄ±na da deÄŸinerek, "Bu karar ve bu karara yol açmÄ±ÅŸ olan hukuksuzluklar, demokrasiyi zedeleyen adÄ±mlarla Türkiye 13 yÄ±l geriye götürülmüÅŸtür ve bu çok aÄŸÄ±r bir durumdur. Türkiye'nin kaybettiÄŸi 13 yÄ±lÄ±n hesabÄ± derhal verilmelidir." ÅŸeklinde konuÅŸtu.

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