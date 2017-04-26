TSK YPG'yi vurdu HDP'den skandal paylaÅŸÄ±m geldi

TÃ¼rk SilahlÄ± Kuvvetleri'nin YPG'ye hava saldÄ±rÄ±sÄ± dÃ¼zenlemesinin ardÄ±ndan HDP paylaÅŸÄ±mda bulundu

Türk SilahlÄ± Kuvvetleri, Irak'Ä±n kuzeyindeki Sincar DaÄŸÄ±'nda ve Suriye'nin kuzeydoÄŸusundaki Karaçok'ta bulunan terör örgütü YPG'ye hava harekatÄ± düzenledi. Genelkurmay, 70 teröristin etkisiz hale getirildiÄŸini açÄ±kladÄ±.

HDP'DEN SKANDAL PAYLAÅžIM

Bu geliÅŸmelerin ardÄ±ndan HDP'nin resmi twitter hesabÄ±ndan skandal bir açÄ±klama yapÄ±ldÄ±. AçÄ±klamada ÅŸu ifadeler kullanÄ±ldÄ±:"Åžengal (Sincar) ve Rojava'nÄ±n çeÅŸitli bölgelerine saldÄ±rÄ±larÄ± durdurun. Orada yaÅŸayanlar düÅŸmanÄ±mÄ±z deÄŸil kardeÅŸimizdir."