BaÅŸbakan YÄ±ldÄ±rÄ±m Mesud Barzani ile gÃ¶rÃ¼ÅŸtÃ¼ iÅŸte gÃ¶rÃ¼ÅŸmenin detaylarÄ±

BaÅŸbakan Binali YÄ±ldÄ±rÄ±m'Ä±n bugÃ¼n Kuzey Irak BÃ¶lgesel YÃ¶netimi lideri Mesud Barzani ile gÃ¶rÃ¼ÅŸtÃ¼ÄŸÃ¼ ortaya Ã§Ä±ktÄ±

Türkiye, Suriye'nin kuzeyindeki Karaçok daÄŸÄ± ile Kuzey Irak'taki Sincar bölgesine hava operasyonu düzenlemiÅŸ, bombardÄ±manda her iki bölgede toplam 70 PKK'lÄ± terörist öldürülmüÅŸtü. BaÅŸbakan Binali YÄ±ldÄ±rÄ±m'Ä±n, bu operasyonlardan sonra Kuzey Irak Bölgesel Yönetimi lideri Mesud Barzani ile görüÅŸtüÄŸü ortaya çÄ±ktÄ±.Dün yapÄ±lan görüÅŸme hakkÄ±nda, baÅŸbakanlÄ±k kaynaklarÄ±ndan bugün bilgi paylaÅŸÄ±ldÄ±. BaÅŸbakan YÄ±ldÄ±rÄ±m'Ä±n, Sincar operasyonunda hayatÄ±nÄ± kaybeden 5 peÅŸmerge için baÅŸsaÄŸlÄ±ÄŸÄ± dilediÄŸi bildirildi. YÄ±ldÄ±rÄ±m ve Barzani, Sincar'daki terör unsurlarÄ±na karÅŸÄ± iÅŸbirliÄŸi konusunda da karÅŸÄ±lÄ±klÄ± kararlÄ±lÄ±k mesajÄ± verdi. Barzani'ye baÄŸlÄ± haber ajansÄ± Rudaw, operasyonda 5 peÅŸmergenin öldüÄŸünü, 7 peÅŸmergenin de yaralandÄ±ÄŸÄ±nÄ± açÄ±klamÄ±ÅŸtÄ±.CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, operasyondan önce ABD, Rusya ve Kuzey Irak yönetiminin bilgilendirildiÄŸini söylemiÅŸti.