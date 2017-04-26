Ana Sayfa | SÄ°YASET 26/04/2017 21:50

TSK hava harekatÄ±yla Sincar'Ä± vurdu Putin tepki gÃ¶sterdi

putin

TÃ¼rk SilahlÄ± Kuvvetleri'nin Irak'Ä±n Sincar kentine hava harekatÄ± Ã¼zerine Putin TÃ¼rkiye'yi sert eleÅŸtirdi

TSK'ya ait savaÅŸ uçaklarÄ±nÄ±n Irak kuzeyi/Sincar DaÄŸÄ± ve Suriye kuzeydoÄŸusu/Karaçok DaÄŸÄ± bölgelerinde PYD/PKK'ya yönelik hava harekatÄ±nda 70 civarÄ±nda terörist öldürlmüÅŸtü. YapÄ±lan operasyonlara Rusya DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ± tepki gösterdi. BakanlÄ±ktan yapÄ±lan açÄ±klamada, "Türkiye'nin Sincar ve Karaçok'taki saldÄ±rÄ±sÄ± kabul edilemez." Türkiye'nin bu adÄ±mlarÄ±ndan endiÅŸeliyiz. Operasyonlar bölgedeki gerilimi tÄ±rmandÄ±rÄ±yor. Bu adÄ±mlar terörle ortak mücadeleye hizmet etmiyor." ifadeleri kullanÄ±ldÄ±.

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