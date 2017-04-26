Ana Sayfa | SÄ°YASET 26/04/2017 21:48

ErdoÄŸan bugÃ¼n pilotlarÄ± CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± KÃ¼lliyesi'nde kabul etti

cumhurbaÅŸkanÄ± erdoÄŸan

26 Nisan DÃ¼nya Pilotlar GÃ¼nÃ¼'nde CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± ErdoÄŸan pilotlarÄ± kabul ederek, tebrik etti

CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± Külliyesi'ndeki kabulde pilotlara, "HoÅŸ geldiniz arkadaÅŸlar." diyen ErdoÄŸan'a, pilotlar da "SaÄŸ ol" karÅŸÄ±lÄ±ÄŸÄ±nÄ± verdi.ErdoÄŸan, kabulde bir süre pilotlarla sohbet de etti. CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan'a, Türk YÄ±ldÄ±zlarÄ± Filo KomutanÄ± Hava Pilot BinbaÅŸÄ± Esra Özatay tarafÄ±ndan Türk YÄ±ldÄ±zlarÄ± maket uçaÄŸÄ± takdimi gerçekleÅŸtirildi. Özatay, ErdoÄŸan'a ayrÄ±ca pilot saati hediye etti. Kabulde CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan'a, UlaÅŸtÄ±rma, Denizcilik ve HaberleÅŸme BakanÄ± Ahmet Arslan ile CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± Genel Sekreteri Fahri KasÄ±rga da eÅŸlik etti.CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, daha sonra pilotlarla hatÄ±ra fotoÄŸrafÄ± çekildi. Öte yandan CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, sosyal paylaÅŸÄ±m sitesi Twitter'daki hesabÄ±ndan "Tüm pilotlarÄ±mÄ±zÄ±n 26 Nisan Dünya Pilotlar Günü'nü tebrik ediyorum." paylaÅŸÄ±mÄ±nda bulundu.

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