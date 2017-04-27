Ana Sayfa | SÄ°YASET 27/04/2017 12:49

Merkel'den AKPM'nin TÃ¼rkiye kararÄ±yla ilgili Ã§arpÄ±cÄ± aÃ§Ä±klama

merkel

Almanya BaÅŸbakanÄ± Angela Merkel, AKPM'nin TÃ¼rkiye kararÄ±yla ilgili aÃ§Ä±klamalarda bulundu

Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi'nin Türkiye'yi siyasi denetime alma kararÄ±na dair açÄ±klamada bulunan Merkel,"Son haftalardaki geliÅŸmeler Almanya ve AB'nin Türkiye ile iliÅŸkileri üzerinde aÄŸÄ±r bir etki yarattÄ±" diyen Merkel, "AB, Türkiye'nin AGÄ°T raporuna ne tepki verdiÄŸini yakÄ±ndan izleyecek. Türkiye bu rapora ve eleÅŸtirel gözlemlere cevap vermeli" ifadelerini kullandÄ±. Sputnik Türkiye'nin haberine göre Almanya BaÅŸbakanÄ± Angela Merkel, "Türkiye, Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi'nin (AKPM) deÄŸerlendirmesini göz önünde bulundurmalÄ±" dedi. Öte yandan Federal Parlamento'da konuÅŸan Merkel, "AB ülkeleri 29 Nisan'daki zirvede Türkiye'yi görüÅŸecek" ifadelerini kullandÄ±.

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