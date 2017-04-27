CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan Somali'deki binamÄ±z tÃ¼m dÃ¼nyaya Ã¶rnek olacak

CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, Somali'de inÅŸaatÄ± tamamlanan bÃ¼yÃ¼kelÃ§ilik binasÄ± hakkÄ±nda konuÅŸtu

CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, Somali CumhurbaÅŸkanÄ± Farmajo ile ortak basÄ±n toplantÄ±sÄ± düzenledi. YaptÄ±ÄŸÄ± konuÅŸmada Somali'nin çok ciddi bir deÄŸiÅŸim geçirdiÄŸine deÄŸinen ErdoÄŸan, 'Somali'deki bu büyükelçilik binamÄ±z sadece Türkiye için deÄŸil inanÄ±yorum ki dünyanÄ±n bir çok ülkesi için de örnek teÅŸkil edecektir.' dedi.

"TÜRKÄ°YE'NÄ°N DE DÜNYADAKÄ° EN MUHTEÅžEM BÜYÜKELÇÄ°LÄ°ÄžÄ° SOMALÄ°'DE"

Somali'de devletin inÅŸasÄ±, barÄ±ÅŸ ve istikrarÄ±n tesisi yolunda önemli geliÅŸmelere gebe olan kritik bir dönemden geçildiÄŸini belirten ve seçimlerin ardÄ±ndan demokratik olgunluk içinde gerçekleÅŸtirilen yönetim deÄŸiÅŸimini de taktirle karÅŸÄ±ladÄ±ÄŸÄ±nÄ± kaydeden ErdoÄŸan, "Ä°lk ziyaretimi 2011 yÄ±lÄ±nda yapmÄ±ÅŸtÄ±m. O günden bu güne Somali ciddi bir deÄŸiÅŸim geçirdi. UluslararasÄ± toplumun sÄ±rtÄ±nÄ± döndüÄŸü, kendi kaderine terk ettiÄŸi bir ülkeden istikrar yolunda ilerleyen bir Somali'nin olduÄŸunu söyleyebilirim. Somali halka geleceÄŸe güven ve umutla bakÄ±yor. Her ziyaretimde bu ülkede ÅŸahit olduÄŸum bu deÄŸiÅŸimin son ziyaretimde artÄ±k zirve yaptÄ±ÄŸÄ±nÄ± gördüm. Zira Türkiye'nin de dünyadaki en muhteÅŸem büyükelçiliÄŸi de Somali'de. Bütün unsurlarÄ± ile Somali'deki büyükelçilik binamÄ±z sadece Türkiye için deÄŸil, dünyanÄ±n birçok ülkesi için de örnek teÅŸkil edecektir" dedi.

"ASKERÄ° EÄžÄ°TÄ°M TESÄ°SÄ°MÄ°ZÄ°N AÇILIÅžINI YAPACAÄžIZ"

"Önümüzdeki dönemde MogadiÅŸu'da inÅŸaatÄ± tamamlanmakta olan askeri eÄŸitim tesisimizin açÄ±lÄ±ÅŸÄ±nÄ± yapacaÄŸÄ±z" diyen ErdoÄŸan, burada eÄŸitim görecek Somalili askerlerin Somali ordusundaki yerlerini alacaklarÄ±nÄ± kaydetti. ErdoÄŸan, "Bu askerler Somali'nin en büyük ihtiyacÄ± olan güvenliÄŸin tesisine ciddi katkÄ± saÄŸlayacaktÄ±r. Terörle mücadelede Somali'nin ciddi sorunlarÄ± var. YetiÅŸmiÅŸ kadroya ihtiyacÄ± var. Bugün deÄŸerli kardeÅŸimle ikili, ardÄ±ndan da heyetlerarasÄ± görüÅŸmelerimizi yaptÄ±k. SayÄ±n CumhurbaÅŸkanÄ± Ankara programÄ±nÄ±n ardÄ±ndan TarÄ±m Ä°ÅŸ Forumuna katÄ±lmak üzere Antalya'ya hareket edecek. Afrika'da Hint Okyanusu'na en uzun kÄ±yÄ±sÄ± olan Somali'nin önemli bir potansiyel barÄ±ndÄ±rdÄ±ÄŸÄ±nÄ± biliyoruz. Türkiye ile Somali arasÄ±nda özellikle balÄ±kçÄ±lÄ±k ve su ürünleri alanÄ±nda geniÅŸ bir iÅŸbirliÄŸi alanÄ± bulunuyor. Bu iÅŸbirliÄŸinin ahdi temelini oluÅŸturacak anlaÅŸma Antalya'daki TarÄ±m BakanlarÄ± ToplantÄ±sÄ±'nda imzalanacaktÄ±r. Bunun yanÄ±nda enerji ve maden konularÄ±nda da iÅŸbirliÄŸimizin artÄ±rÄ±lmasÄ±nda büyük faydalar olduÄŸuna inanÄ±yorum" diye konuÅŸtu.