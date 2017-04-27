YSK referandumun kesin sonuÃ§larÄ±nÄ± aÃ§Ä±kladÄ±

16 Nisan tarihinde yapÄ±lan referandum oylamasÄ±nÄ±n kesin sonuÃ§larÄ± YSK tarafÄ±ndan aÃ§Ä±klandÄ±

YSK'nÄ±n internet sitesinde duyurduÄŸu seçim tutanaÄŸÄ±na göre, 'Evet' oyu verenlerin oranÄ± yüzde 51.41, 'HayÄ±r' oyu verenlerin oranÄ± yüzde 48.59 olarak belirlendi. Bu oranlar, Kurul'un duyurduÄŸu referandumun resmi olmayan sonuçlarÄ± ile aynÄ±.PaylaÅŸÄ±lan rakamlara göre, 25.157.463 seçmen 'Evet', 23.779.141 seçmen ise 'HayÄ±r' oyu kullandÄ±.KatÄ±lma oranÄ± ise, yüzde 85.43 olarak açÄ±klandÄ±.

TutanaÄŸa göre, referandum sonucu geçerli oylarÄ±n toplamÄ± 48.936.604, geçersiz oylarÄ±n toplamÄ± ise 862.251.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP), HalklarÄ±n Demokratik Partisi (HDP) ve Vatan Partisi, 16 Nisan referandumunda bazÄ± usulsüzlükler olduÄŸu iddiasÄ±yla seçimin iptali için YSK'ya baÅŸvurmuÅŸ ancak itiraz talebi Kurul tarafÄ±ndan reddedilmiÅŸti.YSK kesin sonuçlarÄ±n açÄ±klanmasÄ±ndan kÄ±sa süre önce iptal talebini oy çokluÄŸuyla reddettiÄŸi kararÄ±n gerekçesini açÄ±klamÄ±ÅŸtÄ±.

YSK gerekçesinde, "Henüz sandÄ±k sonuçlarÄ± belirmeden ve tercihler üzerindeki olasÄ± etkisi bilinmeden alÄ±nan bu karar, eÅŸitlik ve tarafsÄ±zlÄ±k ilkesine de uygun objektif bir karardÄ±r. Bu itibarla Kurul kararÄ±nÄ±n (mühürsüz oy pusulalarÄ±nÄ±n geçerli kabul edilmesi) seçimin neticesine tesir eden bir müdahale olarak deÄŸerlendirilmesi mümkün deÄŸildir" denilmiÅŸti.

Muhalefet partilerinin itirazlarÄ±nÄ±n temel noktasÄ±nÄ±, YSK'nÄ±n DoÄŸu'da oy sayÄ±mÄ± sürerken, BatÄ±'da ise sandÄ±klarÄ±n kapanmasÄ±na 10 dakika kala aldÄ±ÄŸÄ±, arkasÄ±nda sandÄ±k kurulu mührü taÅŸÄ±mayan oy pusulalarÄ±nÄ± geçerli kÄ±lma kararÄ± oluÅŸturuyor.