Ana Sayfa | SÄ°YASET 28/04/2017 09:02

BaÅŸbakan YÄ±ldÄ±rÄ±m Milletin verdiÄŸi kararÄ± hiÃ§bir mahkeme deÄŸiÅŸtiremez

binali yÄ±ldÄ±rÄ±m

BaÅŸbakan Binali YÄ±ldÄ±rÄ±m referandumda alÄ±nan sonucun hiÃ§ bir ÅŸekilde deÄŸiÅŸmeyeceÄŸini aÃ§Ä±kladÄ±

BaÅŸbakan Binali YÄ±ldÄ±rÄ±m, Ä°ngiliz BBC kanalÄ±na röportaj verdi.YÄ±ldÄ±rÄ±m, referandumla ilgili CHP'nin AÄ°HM'e baÅŸvuru yapacak olmasÄ±yla ilgili soruya, "Milletin kabul ettiÄŸini ana muhalefet partisi kabul etmese ne yazar, milletin verdiÄŸi kararÄ± hiçbir mahkeme deÄŸiÅŸtiremez" dedi.

YÄ±ldÄ±rÄ±m, Ä°ngiltere'nin AB'den ayrÄ±lma kararÄ± sonrasÄ±nda hayÄ±r oyu verenlerin karara saygÄ± duyduÄŸunu da hatÄ±rlattÄ±.BaÅŸbakan YÄ±ldÄ±rÄ±m, referandumda hayÄ±r oyu verenlerin gönlünü kazanmak için çalÄ±ÅŸma yapacaklarÄ±nÄ± da açÄ±kladÄ±.

"DÄ°KTATÖRLÜK OLSA 50 MÄ°LYON SANDIÄžA GÄ°DER MÄ°?"

BaÅŸbakan YÄ±ldÄ±rÄ±m, diktatörlük eleÅŸtirileriyle ilgili soruya "Diktatörlük olan yerde 50 milyon seçmen sandÄ±ÄŸa gider mi?" ÅŸeklinde yanÄ±t verdi.

BaÅŸbakan, yeni sistemde cumhurbaÅŸkanÄ± ne kadar baÅŸarÄ±lÄ± olursa olsun görev süresinin 10 yÄ±lÄ± geçemediÄŸini söyledi.

Avrupa Gazete seri ilanlarÄ±nÄ±zÄ± yayÄ±nlÄ±yor...
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Ã‡avuÅŸoÄŸlu AB liderleri TÃ¼rkiye'yle iliÅŸkileri nasÄ±l dÃ¼zeltebiliriz diye sordu

Avrupa BirliÄŸi'nin referandum sÃ¼recinde yaptÄ±ÄŸÄ± hatalarÄ± anladÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yleyen Bakan Ã‡avuÅŸoÄŸlu, "AB liderleri TÃ¼rkiye'yle iliÅŸkileri nasÄ±l dÃ¼zeltebiliriz diye sormaya baÅŸladÄ±lar" dedi

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CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan o tarihte yeniden AK Partiye Ã¼ye olacak

CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan'Ä±n AK Partiye Ã¼yeliÄŸi 2 MayÄ±s SalÄ± gÃ¼nÃ¼ yeniden baÅŸlayacak

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CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan'a yÃ¶nelik suikast giriÅŸimi davasÄ±nda cezalar belli oldu

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