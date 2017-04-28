BaÅŸbakan YÄ±ldÄ±rÄ±m Milletin verdiÄŸi kararÄ± hiÃ§bir mahkeme deÄŸiÅŸtiremez

BaÅŸbakan Binali YÄ±ldÄ±rÄ±m referandumda alÄ±nan sonucun hiÃ§ bir ÅŸekilde deÄŸiÅŸmeyeceÄŸini aÃ§Ä±kladÄ±

BaÅŸbakan Binali YÄ±ldÄ±rÄ±m, Ä°ngiliz BBC kanalÄ±na röportaj verdi.YÄ±ldÄ±rÄ±m, referandumla ilgili CHP'nin AÄ°HM'e baÅŸvuru yapacak olmasÄ±yla ilgili soruya, "Milletin kabul ettiÄŸini ana muhalefet partisi kabul etmese ne yazar, milletin verdiÄŸi kararÄ± hiçbir mahkeme deÄŸiÅŸtiremez" dedi.

YÄ±ldÄ±rÄ±m, Ä°ngiltere'nin AB'den ayrÄ±lma kararÄ± sonrasÄ±nda hayÄ±r oyu verenlerin karara saygÄ± duyduÄŸunu da hatÄ±rlattÄ±.BaÅŸbakan YÄ±ldÄ±rÄ±m, referandumda hayÄ±r oyu verenlerin gönlünü kazanmak için çalÄ±ÅŸma yapacaklarÄ±nÄ± da açÄ±kladÄ±.

"DÄ°KTATÖRLÜK OLSA 50 MÄ°LYON SANDIÄžA GÄ°DER MÄ°?"

BaÅŸbakan YÄ±ldÄ±rÄ±m, diktatörlük eleÅŸtirileriyle ilgili soruya "Diktatörlük olan yerde 50 milyon seçmen sandÄ±ÄŸa gider mi?" ÅŸeklinde yanÄ±t verdi.

BaÅŸbakan, yeni sistemde cumhurbaÅŸkanÄ± ne kadar baÅŸarÄ±lÄ± olursa olsun görev süresinin 10 yÄ±lÄ± geçemediÄŸini söyledi.