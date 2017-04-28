Ana Sayfa | SÄ°YASET 28/04/2017 22:43

Ã‡avuÅŸoÄŸlu AB liderleri TÃ¼rkiye'yle iliÅŸkileri nasÄ±l dÃ¼zeltebiliriz diye sordu

mevlÃ¼t Ã§avuÅŸoÄŸlu

Avrupa BirliÄŸi'nin referandum sÃ¼recinde yaptÄ±ÄŸÄ± hatalarÄ± anladÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yleyen Bakan Ã‡avuÅŸoÄŸlu, "AB liderleri TÃ¼rkiye'yle iliÅŸkileri nasÄ±l dÃ¼zeltebiliriz diye sormaya baÅŸladÄ±lar" dedi

DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Mevlüt ÇavuÅŸoÄŸlu, Avrupa BirliÄŸi DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlarÄ± toplantÄ±sÄ± için gittiÄŸi Malta'da açÄ±klamalarda bulundu. Mevlüt ÇavuÅŸoÄŸlu, referandum sürecinde Avrupa BirliÄŸi'nin yaptÄ±ÄŸÄ± hatalarÄ± toplantÄ±da açÄ±k açÄ±k söylediÄŸini belirterek "AB liderleri artÄ±k hatalarÄ±nÄ± anladÄ±, Türkiye'yle iliÅŸkileri nasÄ±l düzeltebiliriz diye sormaya baÅŸladÄ±lar. Biz de onlara açÄ±k açÄ±k hatalarÄ±nÄ± söyledik" dedi. ÇavuÅŸoÄŸlu ÅŸunlarÄ± söyledi: "Türkiye'ye karÅŸÄ± uygulanan çifte standartlarÄ± tek tek söyledik. Sonuçta Türkiye'nin Avrupa için önemini vurguladÄ±k. 'Bizimle iÅŸbirliÄŸi yapacaksanÄ±z, diyalog içinde olacaksanÄ±z, çifte standarttan uzak olun, açÄ±k ve samimi olun' dedik. ArtÄ±k hatalarÄ±nÄ± anlamaya baÅŸlamÄ±ÅŸlar. Türkiye ile iliÅŸkilerini nasÄ±l düzelteceklerini soruyorlar. Türkiye her fasÄ±lÄ± açmaya hazÄ±r. Bizim problemimiz teknik deÄŸil. "

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