CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± SÃ¶zcÃ¼sÃ¼ KalÄ±n kabine de yer alacak mÄ±

Ankara kulisleri yeni kabinede kimlerin olacaÄŸÄ± konusunda bir kaÃ§ kiÅŸi sunarken CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± SÃ¶zcÃ¼sÃ¼ KalÄ±n'Ä±n kabinede DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± olarak gÃ¶rev alacaÄŸÄ± sÃ¶yleniyor

AK Parti'de olaÄŸanüstü kongrenin ne zaman olacaÄŸÄ±na dair kafa karÄ±ÅŸÄ±klÄ±ÄŸÄ± daÄŸÄ±ldÄ±ktan sonra gözler partiyi 2019 seçimlerine hazÄ±rlayacak yeni kabinede kimlerin yer alacaÄŸÄ±na çevrildi. Kulislerde yer alan iddialara göre CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± Sözcüsü Ä°brahim KalÄ±n'Ä±n DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± olarak görev yapabileceÄŸi konuÅŸuluyor.

CUMHURBAÅžKANLIÄžI SÖZCÜSÜ KALIN, KABÄ°NEDE YER ALABÄ°LÄ°R

AK Parti kulislerine göre, yeni görevlendirmede, bakanlarÄ±n 'baÅŸarÄ± ve baÅŸarÄ±sÄ±zlÄ±klarÄ±' kadar, bölgesel dengeler de etkili olacak. Kulislerde, BaÅŸbakan YÄ±ldÄ±rÄ±m baÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±ndaki yeni kabinede, CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± Sözcüsü Ä°brahim KalÄ±n'Ä±n DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± olarak görev yapabileceÄŸi öne sürülüyor.

ÅžÄ°MÅžEK GÄ°DERSE ALBAYRAK GELECEK

Kabinede Ekonomiden Sorumlu BaÅŸbakan YardÄ±mcÄ±sÄ± Mehmet ÅžimÅŸek'in kalmasÄ± durumunda, Enerji ve Tabii Kaynaklar BakanÄ± Berat Albayrak'Ä±n yerini koruyacaÄŸÄ±; ÅžimÅŸek'in görevden alÄ±nmasÄ± durumunda ise bu göreve Albayrak'Ä±n getirileceÄŸi öne sürülüyor.

YENÄ° MKYK ERDOÄžAN'DAN SONRA

ErdoÄŸan'Ä±n yeni kabinenin belirlenmesinin ardÄ±ndan, görev verilmeyen bazÄ± bakanlarÄ± MKYK listesine alacaÄŸÄ± ve genel baÅŸkan yardÄ±mcÄ±sÄ± yapacaÄŸÄ± da dile getiriliyor. Yeni MKYK da 21 MayÄ±s'ta yapÄ±lacak olaÄŸanüstü kongrede ErdoÄŸan'Ä±n yeniden genel baÅŸkan seçilmesinden sonra ÅŸekillenecek.

Ä°SMAÄ°L KAHRAMAN'IN DEVAM EDÄ°P ETMEYECEÄžÄ° BELLÄ° DEÄžÄ°L

Partinin TBMM grup yöneticilerinin ise ekim ayÄ±nda yeni yasama döneminde deÄŸiÅŸtirilebileceÄŸi, TBMM BaÅŸkanÄ± Ä°smail Kahraman'Ä±n ikinci dönemde görevine devam edip etmeyeceÄŸinin de, bu süreçte belli olacaÄŸÄ± ifade ediliyor.

BAKANLIK Ä°ÇÄ°N KONUÅžULAN Ä°SÄ°MLER

BaÅŸbakan YardÄ±mcÄ±sÄ± Nurettin Canikli, UlaÅŸtÄ±rma Denizcilik ve HaberleÅŸme BakanÄ± Ahmet Arslan, Ä°çiÅŸleri BakanÄ± Süleyman Soylu, Aile ve Sosyal Politikalar BakanÄ± Fatma Betül Sayan Kaya, Milli EÄŸitim BakanÄ± Ä°smet YÄ±lmaz, SaÄŸlÄ±k BakanÄ± Recep AkdaÄŸ, ÇalÄ±ÅŸma ve Sosyal Güvenlik BakanÄ± Mehmet MüezzinoÄŸlu, Maliye BakanÄ± Naci AÄŸbal, Gümrük ve Ticaret BakanÄ± Bülent Tüfenkci, Bilim ve Sanayi BakanÄ± Faruk Özlü'nün yerlerini koruyacaklarÄ±; AB BakanÄ± Ömer Çelik ile Adalet BakanÄ± Bekir BozdaÄŸ'Ä±n ya görev yerlerinde kalacaklarÄ± ya da BaÅŸbakan YardÄ±mcÄ±sÄ± yapÄ±labilecekleri iddia ediliyor. Cevdet YÄ±lmaz, Abdulhamit Gül, Fatih Åžahin, Ahmet AydÄ±n, KasÄ±m GülpÄ±nar'Ä±n ismi yeni bakanlar arasÄ±nda geçerken, kabinede ikinci kadÄ±n bakan olarak Radiye Sezer KatÄ±rcÄ±oÄŸlu ve Genel BaÅŸkan yardÄ±mcÄ±larÄ±ndan ÇiÄŸdem Karaaslan'Ä±n adÄ± da geçiyor. (Kaynak: Hürriyet)