CHP referandumla ilgili Avrupa Ä°nsan HaklarÄ± Mahkemesi'ne baÅŸvurdu

16 Nisan'da yapÄ±lan referandumun ardÄ±ndan YSK'ya ardÄ±ndan DanÄ±ÅŸtay'a giden itirazda bulunan CHP, AÄ°HM'ye baÅŸvurdu

CHP Ä°zmir Milletvekili Musa Çam, anayasa deÄŸiÅŸikliÄŸi referandumuyla ilgili Avrupa Ä°nsan HaklarÄ± Mahkemesine (AÄ°HM) itiraz baÅŸvurusu yaptÄ±. Çam, AÄ°HM baÅŸvurusunda,16 Nisan'daki anayasa deÄŸiÅŸikliÄŸi halk oylamasÄ±na iliÅŸkin süreçte ve sonrasÄ±nda yaÅŸananlarÄ± özetledi. Çam, baÅŸvurusunda, halk oylamasÄ± sürecinde tüm kamu kaynaklarÄ±nÄ±n, tarafsÄ±zlÄ±k yemini eden cumhurbaÅŸkanÄ±nca bizzat koordine edilen, kapsamlÄ± bir planla "evet" oyu verilmesi yönünde kullanÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± savundu.

"'HAYIR' OYU VERENLERÄ° TERÖRÄ°ST GÄ°BÄ° GÖSTERDÄ°LER"

Medyada, "hayÄ±r" oyu verecekler için, terör örgütüne destek vermekle itham eden yayÄ±nlar yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± öne süren Çam, baÅŸvurusunda, halk oylamasÄ±nÄ±n, 15 Temmuz darbe giriÅŸiminin ardÄ±ndan ilan edilen OHAL kapsamÄ±nda çÄ±karÄ±lan çok sayÄ±da KHK ile hak ve özgürlüklerin kÄ±sÄ±tlandÄ±ÄŸÄ± bir ortamda gerçekleÅŸtirildiÄŸini iddia etti. Çam, anayasanÄ±n 18 maddesi gibi görülse de aslÄ±nda 72 maddede deÄŸiÅŸiklik yapÄ±larak, kuvvetler ayrÄ±lÄ±ÄŸÄ± rejiminin fiili ve hukuki olarak sona erdirildiÄŸini ileri sürdü. YSK'nÄ±n, mühürsüz oy pusulasÄ±nÄ± kabul eden kararÄ±yla da referandum sonucunun gayrimeÅŸru ve halk iradesini yansÄ±tmayan bir sonuçla sonlandÄ±ÄŸÄ±nÄ± savunan Çam, AÄ°HM baÅŸvurusuna, bu sürece yaptÄ±ÄŸÄ± itirazla ilgili belgeleri de ekledi.