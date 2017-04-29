ErdoÄŸan'dan net Sincar mesajÄ± Bir gece ansÄ±zÄ±n gelebiliriz

CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, TSK'nÄ±n Sincar'Ä± vurmasÄ± hakkÄ±nda konuÅŸarak, 'Sincar'a bir operasyon yaptÄ±k. YaklaÅŸÄ±k 210-220 terÃ¶risti orada hallettik. En Ã¶nemli merkezlerini oralarda vurduk. Bu milletle oyun oynanmaz. Herkes bunu gÃ¶recek. Vakti saati geldiÄŸinde ne yapacaÄŸÄ±mÄ±zÄ± biliriz. Bir gece ansÄ±zÄ±n gelebiliriz.' dedi

CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan, TÜMSÄ°AD Genel Kurulu'nda konuÅŸtu. "FaydasÄ±z ilimden, yükseltmeyen amelden, kabul olunmayan duadan Allah'a sÄ±ÄŸÄ±ndÄ±ÄŸÄ±mÄ±z gibi halk ve hak yolunda harcanmayan güçten, kudretten, imkandan da uzak durmak geektiÄŸini düÅŸünüyorum. Ä°nÅŸallah sizlerle birlikte hep bu sÄ±kÄ±ntÄ±larÄ±ndan kurtaracak, hem de geleceÄŸe hazÄ±rlayacaÄŸÄ±z. TÜMSÄ°AD'Ä±n yol arkadaÅŸlÄ±ÄŸÄ±nÄ± çok önemli görüyorum. Bugüne kadar bizi yanlÄ±z bÄ±rakmadÄ±nÄ±z. Bundan sonra da gönül ve yol birlikteliÄŸimiz aynÄ± ÅŸekilde devam edecektir, devam etmelidir. Milletimizin bize verdiÄŸi destek ÅŸahsÄ±mÄ±za deÄŸil, bu saldÄ±rÄ±lar karÅŸÄ±sÄ±nda kendi adÄ±na verdiÄŸimiz mücadeleyeydi. Bu mücadeleyi samimiyetle ve kararlÄ±lÄ±kla sürdürdüÄŸümüz müddetçe milletimizin desteÄŸinin bizimle olacaÄŸÄ±ndan en küçük bir ÅŸüphe duymuyorum demiÅŸtim. Bu sözlerimin ardÄ±ndan Türkiye tarihinin en alçak darbe teÅŸebbüsü ile karÅŸÄ± karÅŸÄ±ya kaldÄ±.

"GELECEÄžÄ°N TÜRKÄ°YE'NÄ°N Ä°NÅžAASINI ÇARESÄ°ZCE Ä°ZLÄ°YORLAR"

En büyük imtihanÄ±mÄ±zÄ± 15 Temmuz'da milletimizle verdik. Kendi istikbaline sahip çÄ±kan bu millet bizim gurur kaynaÄŸÄ±mÄ±zdÄ±r. Åžunu söylüyorum; Ya Rab bizleri bu aziz millete hizmetkâr kÄ±ldÄ±ÄŸÄ±n için ne kadar hamdetsek azdÄ±r. YaklaÅŸÄ±k 9,5 ay önce bu milleti esir edebileceklerini, bu ülkeye diz çöktürebileceklerini sananlar bugün geleceÄŸin Türkiyesini inÅŸasÄ± yolunda atÄ±lan adÄ±mlarÄ± çaresizce izliyorlar. Bu millet gövdesini tankÄ±n, F-16'larÄ±n altÄ±na koydu. O gün hakka yürüdüler, ÅŸehadete yürüdüler. YÄ±lmadÄ±lar, hep beraber yürüdüler. Dünyada bunun eÅŸi benzeri yok. Darbe giriÅŸiminden bugüne kadar yaÅŸadÄ±klarÄ±mÄ±z baÅŸka ülkede olsa onlarca yÄ±la sÄ±ÄŸacak geliÅŸmeleri ifade ediyor.

"ONLARA YERALTINDA DA HAYAT YOK! ORALARI MEZAR EDÄ°YORUZ"

Terör örgütlerine karÅŸÄ± tarihimizin en büyük baÅŸarÄ±larÄ±nÄ± elde ediyoruz. FETÖ'nün devletten, hayatÄ±mÄ±zdan sökülüp atÄ±lmasÄ± konusunda çok büyük mücadele gerçekleÅŸtik. Bu vücudumuzda öylesine metaztaz yaptÄ± ki, her yerden temizlenmesi gerekiyor. Ne demiÅŸtim; inlerine gireceÄŸiz demiÅŸtim. Ä°nlerine girdik ama bitmedi, in çok. AynÄ± ÅŸekilde PKK'nÄ±n da inlerine girdik giriyoruz. Åžu anda askerimiz, polisimiz, daÄŸlarda, Tendürek'te, Gabar'da, Cudi'de Bestler deresinde 200 metre yerin dibine kuyu açmak suretiyle ÅŸehrin altÄ±na yeni ÅŸehirler kurmak suretiyle orada kendilerini barÄ±ndÄ±racak imkanlarÄ± kurmuÅŸlar. Åžimdi bizim askerimiz, jandarmamÄ±z, polisimiz, güvenlik korucularÄ±mÄ±z hep birlikte yerin altÄ±nda da bunlarla savaÅŸÄ±yorlar. SÄ±nÄ±rÄ±n ötesinde PYD ile YPG ile görüyorsunuz kimlerin desteÄŸiyle bize nasÄ±l saldÄ±rÄ±yorlar. Havanlarla, top mermileri. Ama oralarÄ± da onlara mezar ediyoruz.

"AMERÄ°KALI DOSTLARA DÄ°YORUZ, YANINIZA TERÖR ÖRGÜTÜNÜ ALMAYIN"

Dedik ki, fetih yakÄ±ndÄ±r. Ä°nÅŸallah buna inanarak devam ediyoruz. Bölücü terör örgütünün ve destekçilerin gücünü hem ÅŸehirlerimizde hem kÄ±rsalda büyük ölçüde kÄ±rdÄ±k, kÄ±rÄ±yoruz. Cumhuriyet tarihimizde KÄ±brÄ±s BarÄ±ÅŸ HarekatÄ±'ndan sonra ilk defa sÄ±nÄ±r dÄ±ÅŸÄ±mÄ±zda çok kapsamlÄ± mücadele yürütüyoruz. DEAÅž terör örgütüyle bizden baÅŸka mücadele eden ülke yoktur. Kimse bize safsata anlatmasÄ±n. Åžu anda sÄ±nÄ±rlarÄ±mÄ±zÄ±n ötesinde Cerablus, Rai, DabÄ±k, El Bab'da 3 bine aÅŸkÄ±n DEAÅž'lÄ± etkisiz hale getirildi. Åžimdi hedef Münbiç. Diyoruz ki, Amerika'nÄ±n baÅŸÄ±nÄ± çektiÄŸi koalisyon güçleriyle beraber biz Rakka operasyonunu yaparÄ±z. Ama AmerikalÄ± dostlara diyoruz ki, gelin yanÄ±nÄ±za terör örgütü almayÄ±n. Bir terör örgütünü bir baÅŸka terör örgütüyle temizlemek olmaz. Böyle bir yanlÄ±ÅŸ saplantÄ± içinde olmaz. Terör örgütlerinin iyisi kötüsü olmaz.

DÜNYAYA MESAJ: BÄ°R GECE ANSIZIN GELEBÄ°LÄ°RÄ°Z

Koskoca Amerika, koalisyon güçleri ve Türkiye elele verirsek Rakka'yÄ± DEAÅž'a mezar ederiz. AynÄ± ÅŸekilde Musul'da da bu mücadeleyi sürdürürüz. BunlarÄ± kendi hallerine bÄ±rakacak olursak sürekli kurban vermeye devam ederiz. Ä°ÅŸte Sincar, baktÄ±k ki olmuyor, Sincar'a bir operasyon yaptÄ±k. YaklaÅŸÄ±k 210-220 teröristi orada hallettik. En önemli merkezlerini oralarda vurduk. Bu milletle oyun oynanmaz. Herkes bunu görecek. Vakti saati geldiÄŸinde ne yapacaÄŸÄ±mÄ±zÄ± biliriz. Bir gece ansÄ±zÄ±n gelebiliriz. Türkiye'nin DEAÅž'a yönelik operasyonda elde ettiÄŸi baÅŸarÄ± bölgede oynanan oyunu ifÅŸa etti.

"ÖNCE SÄ°Z BÄ°ZÄ°M Ä°STEDÄ°ÄžÄ°MÄ°Z TERÖRÄ°STELERÄ° VERÄ°N"

Terör örgütü havanla, silahla saldÄ±rÄ± düzenlediklerinde hedefte AvrupasÄ±, RusyasÄ± deÄŸil bizim Mehmetlerimiz var. Åžehit olan onlar oluyor. DiÄŸerleri deÄŸil... Bugün bizi vuran terör yarÄ±n onlarÄ± vurur. Seçimlerde yaÅŸadÄ±k. Referandumda yaÅŸadÄ±k. Avrupa'nÄ±n birçok ülkesinde bu teröristleri bizi içimizden bölmek için kullanmadÄ±lar mÄ±? Hepsini uluslararasÄ± televizyonlarda gösterdik. Verin bu teröristleri bize. Vermezler! Çünkü onlarÄ± bize karÅŸÄ± kullanmanÄ±n gayreti içindeler. DosyalarÄ±yla, herÅŸeyiyle vermemize raÄŸmen gelip bizden utanmadan, sÄ±kÄ±lmadan bir tane ajan provakatörü isterlerler. Bunu da Alman ResitansÄ±nda, Tarabya'da 1 yÄ±l saklarlar. BoÄŸaz'a nazÄ±r. Åžimdi tutuklandÄ±, içeride. Hala onu istiyorlar. Yahu sizin baÅŸka iÅŸiniz gücünüz yok mu? Kendi yargÄ±larÄ±na gelince baÄŸÄ±msÄ±z, bizim yargÄ±mÄ±za gelince taraflÄ± öyle mi? Bizim yargÄ±mÄ±z da kararÄ±nÄ± verdi tutukladÄ±. Önce siz o istediÄŸimiz teröristleri verin.

"ÜLKEMÄ°ZDE ONLARIN MABETLERÄ°NE BÖYLE BÄ°R ÅžEY YAPTIRMAYIZ"

Ä°sviçre'de parlamentonun önünde posterime tabanca dayamÄ±ÅŸlar, diyor ki: ErdoÄŸan'Ä± öldürün! Gücün yeterse öldürürsün, yapacaÄŸÄ±nÄ±z bir ÅŸey yaparsÄ±nÄ±z. Vakit saat gelince bu emanetin bir sahibi var, bunu vakti gelince alacaktÄ±r.Bunu kimse ne bir lahza ileri ne bir lahza geri alamaz. OranÄ±n yönetimleri polisleri ile bunu izlerken kalkÄ±p da "Ne yapÄ±yorsunuz?" diyen var mÄ±; yok! Bizim oralardaki camilerimize gamalÄ± haçlarla boyalarÄ±n yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± görüyoruz. BunlarÄ± kendilerine söylüyoruz. Türkiye'de onlara ait mabetlere acaba bu tür iÅŸaretler konsa isyan ederler deÄŸil mi? Biz onlara ait mabetlere bugüne kadar böyle bir olumsuz ÅŸey asla yaptÄ±rmadÄ±k. Ülkemizde böyle bir ÅŸey olursa asla yaptÄ±rmayÄ±z. Niye? Biz asil bir milletiz."