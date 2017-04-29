Ana Sayfa | SÄ°YASET 29/04/2017 22:52

Zarar Ã§ok Deniz Baykal'Ä±n iÅŸ hanÄ± soyuldu

Deniz Baykal

CHP Antalya Milletvekili Deniz Baykal'Ä±n yapÄ±mÄ± sÃ¼ren iÅŸ hanÄ± soyulmasÄ± sonucu zararÄ±n 150 bin TL olduÄŸu belirtiliyor

Cumhuriyet Halk Partisi eski Genel BaÅŸkanÄ± ve Antalya Milletvekili Deniz Baykal'a ait yapÄ±mÄ± devam eden üç katlÄ± iÅŸ merkezi, kimliÄŸi belirsiz kiÅŸi ya da kiÅŸilerce soyuldu.Ä°ÅŸ merkezinin asansör kapÄ±larÄ± baÅŸta olmak üzere asansör beyni ve bina içinde tüm elektrik kablolarÄ± çalÄ±ndÄ±. ZararÄ±n 150 bin TL civarÄ±nda olduÄŸu belirtildi.Olay, dün gece MuratpaÅŸa ilçesi Gebizli Mahallesi, Termessos BulvarÄ±'ndaki Baykal'a ait yapÄ±mÄ± tamamlanmamÄ±ÅŸ 3 katlÄ± iÅŸ merkezinde meydana geldi. Ä°ÅŸ merkezine giren kimliÄŸi belirsiz kiÅŸi ya da kiÅŸiler, krom olan ve maddi deÄŸeri yüksek asansör kapÄ±larÄ± da dahil tüm tesisatÄ±n bakÄ±r kablolarÄ±nÄ± çaldÄ±. Bununla yetinmeyen hÄ±rsÄ±z ya da hÄ±rsÄ±zlar, asansöre ait elektronik beyni de alarak kayÄ±plara karÄ±ÅŸtÄ±.

HABERÄ° BAYKAL'A KOMÅžUSU VERDÄ°

HÄ±rsÄ±zlÄ±k olayÄ± yan komÅŸunun gece balkonda iki kiÅŸiyi görmesiyle ortaya çÄ±ktÄ±. Baykal'Ä± arayan komÅŸusu balkonda iki kiÅŸi gördüÄŸünü, muhtemelen hÄ±rsÄ±zlÄ±k ÅŸüphelisi olabileceÄŸini söyledi. Bunun üzerine yakÄ±n arkadaÅŸÄ± Ahmet Paksoy'u arayan Baykal, olayÄ±n araÅŸtÄ±rÄ±lmasÄ±nÄ± istedi. Sabah iÅŸ merkezine gelen Ahmet Paksoy, hÄ±rsÄ±zlÄ±ÄŸÄ±n boyutunun ciddi olduÄŸu söyledi. Daha sonra olayla ilgili polise ÅŸikayette bulunuldu.

"150 BÄ°N TL CÄ°VARINDA HASAR VAR"

Ahmet Paksoy, "Ciddi bir hasar var. Yetkili kiÅŸilerden, özellikle elektrikçinin söylediÄŸine göre asansör ve tesisatlarda 150 bin TL civarÄ±nda hasar var. Hasar büyük olunca emniyete haber verdik. Sabah erken saatlerde geldiler. Hala hasar tespit çalÄ±ÅŸmasÄ± yapÄ±lÄ±yor. Nereden girdikleri konusunda henüz bir kanÄ±t yok elimizde. Bir hÄ±rsÄ±zlÄ±k var ama elimizde net bir bilgi olmadÄ±ÄŸÄ± için kimsenin günahÄ±nÄ± almak istemiyoruz. Gerçekten ciddi bir hasar, insanlÄ±k dÄ±ÅŸÄ± bir ÅŸey. Ä°çimiz parçalandÄ± desek yeridir. Deniz bey bir haftadÄ±r ÅŸehir dÄ±ÅŸÄ±nda, toplantÄ±larÄ± var. Kendisiyle temas halindeyiz, telefonla sürekli görüÅŸüyoruz. YapÄ±lacak bir ÅŸey yok. HÄ±rsÄ±zlÄ±k olayÄ± ile ilgili olay yeri inceleme çalÄ±ÅŸmalarÄ± tamamlanÄ±rken, hÄ±rsÄ±z ya da hÄ±rsÄ±zlar her yerde aranmaya baÅŸlandÄ±" dedi.

Avrupa Gazete seri ilanlarÄ±nÄ±zÄ± yayÄ±nlÄ±yor...
Ä°lan vermek iÃ§in tÄ±klayÄ±nÄ±z  
CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan

ErdoÄŸan'dan net Sincar mesajÄ± Bir gece ansÄ±zÄ±n gelebiliriz

CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, TSK'nÄ±n Sincar'Ä± vurmasÄ± hakkÄ±nda konuÅŸarak, 'Sincar'a bir operasyon yaptÄ±k. YaklaÅŸÄ±k 210-220 terÃ¶risti orada hallettik. En Ã¶nemli merkezlerini oralarda vurduk. Bu milletle oyun oynanmaz. Herkes bunu gÃ¶recek. Vakti saati geldiÄŸinde ne yapacaÄŸÄ±mÄ±zÄ± biliriz. Bir gece ansÄ±zÄ±n gelebiliriz.' dedi

Avrupa Ä°nsan HaklarÄ± Mahkemesi

CHP referandumla ilgili Avrupa Ä°nsan HaklarÄ± Mahkemesi'ne baÅŸvurdu

16 Nisan'da yapÄ±lan referandumun ardÄ±ndan YSK'ya ardÄ±ndan DanÄ±ÅŸtay'a giden itirazda bulunan CHP, AÄ°HM'ye baÅŸvurdu

kabine

CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± SÃ¶zcÃ¼sÃ¼ KalÄ±n kabine de yer alacak mÄ±

Ankara kulisleri yeni kabinede kimlerin olacaÄŸÄ± konusunda bir kaÃ§ kiÅŸi sunarken CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± SÃ¶zcÃ¼sÃ¼ KalÄ±n'Ä±n kabinede DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± olarak gÃ¶rev alacaÄŸÄ± sÃ¶yleniyor