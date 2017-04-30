TBMM'de mesai iki haftanÄ±n ardÄ±ndan yeniden baÅŸlayacak

TÃ¼rkiye BÃ¼yÃ¼k Millet Meclisi (TBMM) iki hafta verilen ardÄ±ndan mesaiye tekrardan baÅŸlayacak

TBMM Genel Kurulunun, 2 MayÄ±s SalÄ± günkü birleÅŸiminde, sözlü sorularÄ±n yanÄ±tlanmasÄ± bekleniyor.Komisyonlar da çalÄ±ÅŸmalarÄ±na kaldÄ±ÄŸÄ± yerden devam edecek.

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu, haftaya bazÄ± kamu alacaklarÄ± yeniden yapÄ±landÄ±ran tasarÄ±yÄ± görüÅŸerek baÅŸlayacak. Komisyonun, 2 MayÄ±s SalÄ± günü görüÅŸeceÄŸi tasarÄ±, Maliye ile Gümrük ve Ticaret bakanlÄ±klarÄ±, SGK, il özel idareleri, belediyeler, büyükÅŸehir belediyeleri su ve kanalizasyon idarelerinin alacaklarÄ±nÄ± yeniden yapÄ±landÄ±rÄ±yor.BazÄ± AlacaklarÄ±n Yeniden YapÄ±landÄ±rÄ±lmasÄ±na Dair Kanun TasarÄ±sÄ±'yla, 31 Mart 2017'den önceki vergiler, gümrük vergileri, vergi ve bazÄ± idari para cezalarÄ±, sigorta ve sosyal güvenlik destek primleri ile bu alacaklara iliÅŸkin her türlü faiz, zam, gecikme zammÄ±, gecikme faizi, cezai faiz, gecikme cezasÄ± yapÄ±landÄ±rma kapsamÄ±na alÄ±nÄ±yor.

Komisyonlar

TBMM DÄ±ÅŸiÅŸleri Komisyonu da 4 MayÄ±s PerÅŸembe günü, Türkiye'nin bazÄ± ülkelerle, çeÅŸitli alanlarda imzaladÄ±ÄŸÄ± uluslararasÄ± anlaÅŸmalarÄ± uygun bulan kanun tasarÄ±larÄ±nÄ± görüÅŸecek.TBMM AladaÄŸ Yurt YangÄ±nÄ± AraÅŸtÄ±rma Komisyonu da bilirkiÅŸi raporlarÄ±nÄ± görüÅŸecek ve konuyla ilgili uzmanlarÄ± dinlemeyi sürdürecek.AyrÄ±ca partilerin grup toplantÄ±larÄ± da salÄ± günü yapÄ±lacak.