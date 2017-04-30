BaÅŸbakan Binali YÄ±ldÄ±rÄ±m'Ä±n 1 MayÄ±s mesajÄ±

BaÅŸbakan Binali YÄ±ldÄ±rÄ±m, 1 MayÄ±s Emek ve DayanÄ±ÅŸma gÃ¼nÃ¼ iÃ§in mesaj yayÄ±nladÄ±

BaÅŸbakan Binali YÄ±ldÄ±rÄ±m, "1 MayÄ±s Emek ve DayanÄ±ÅŸma Günü" dolayÄ±sÄ±yla yayÄ±mladÄ±ÄŸÄ± mesajda, emeÄŸiyle, alÄ±n teriyle, üretimiyle ülke için deÄŸer üreten bütün çalÄ±ÅŸanlarÄ±n 1 MayÄ±s Emek ve DayanÄ±ÅŸma Günü'nü kutladÄ±.

Üretim sektörlerinde büyük bir özveriyle çalÄ±ÅŸmalarÄ±nÄ± sürdüren iÅŸçi ve emekçilerin bir yandan evlerine helal lokma götürmeye çalÄ±ÅŸÄ±rken aynÄ± zamanda ülkenin kalkÄ±nmasÄ± ve refahÄ± için çok önemli bir rol üstlendiÄŸini belirten YÄ±ldÄ±rÄ±m, 1 MayÄ±s'Ä±n çalÄ±ÅŸanlar tarafÄ±ndan birlik, dayanÄ±ÅŸma ve haksÄ±zlÄ±klara karÅŸÄ± mücadele günü olarak bütün dünyada kutlanÄ±rken aynÄ± zamanda çalÄ±ÅŸma hayatÄ±nda yaÅŸanan sorunlarÄ±n çözümüne iliÅŸkin görüÅŸlerin tartÄ±ÅŸÄ±lmasÄ±na zemin hazÄ±rladÄ±ÄŸÄ±nÄ± vurguladÄ±.

YÄ±ldÄ±rÄ±m, 1 MayÄ±s'Ä±n bütün dünyada ve Türkiye'de, toplumsal barÄ±ÅŸÄ± ve saÄŸduyuyu güçlendiren bir bayram olmasÄ±nÄ± temenni etti.

Ä°ÅŸçi ve emekçilerin çalÄ±ÅŸma ÅŸartlarÄ±nÄ±n iyileÅŸtirilmesi, haklarÄ±na sahip çÄ±kÄ±lmasÄ± ve örgütlenme haklarÄ±nÄ± kullanmalarÄ±nÄ±n sosyal politikalarÄ±n esasÄ±nÄ± teÅŸkil ettiÄŸine iÅŸaret eden YÄ±ldÄ±rÄ±m, ÅŸunlarÄ± kaydetti:

"Son 15 yÄ±lda gerçekleÅŸtirdiÄŸimiz düzenlemelerle çalÄ±ÅŸma hayatÄ±na dair birçok beklentiyi karÅŸÄ±layabilen Türkiye, sendikalarÄ±mÄ±z ve sivil toplum örgütlerimizin de katkÄ±larÄ±yla çalÄ±ÅŸma hayatÄ±mÄ±zdaki ve endüstriyel iliÅŸkilerimizdeki sorunlarÄ±n asgariye indirilmesi için ihtiyaç duyulan adÄ±mlarÄ± atmaya devam etmektedir. ÇalÄ±ÅŸma hayatÄ±ndaki sorunlarÄ±n diyalog ve iÅŸbirliÄŸi içerisinde çözüme kavuÅŸmasÄ± ile ülkemizdeki demokratik güven ve istikrar ortamÄ±nÄ±n daha da güçleneceÄŸine yürekten inanÄ±yorum. 1 MayÄ±s Emek ve DayanÄ±ÅŸma Günü'nü bütün tartÄ±ÅŸmalardan çÄ±kararak emekçilerimize bayram olarak armaÄŸan eden hükümetimiz adÄ±na tüm çalÄ±ÅŸanlarÄ±mÄ±za bir kez daha tebriklerimi iletiyorum."