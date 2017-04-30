Ana Sayfa | SÄ°YASET 30/04/2017 17:26

BaÅŸbakan Binali YÄ±ldÄ±rÄ±m'Ä±n 1 MayÄ±s mesajÄ±

binali yÄ±ldÄ±rÄ±m

BaÅŸbakan Binali YÄ±ldÄ±rÄ±m, 1 MayÄ±s Emek ve DayanÄ±ÅŸma gÃ¼nÃ¼ iÃ§in mesaj yayÄ±nladÄ±

BaÅŸbakan Binali YÄ±ldÄ±rÄ±m, "1 MayÄ±s Emek ve DayanÄ±ÅŸma Günü" dolayÄ±sÄ±yla yayÄ±mladÄ±ÄŸÄ± mesajda, emeÄŸiyle, alÄ±n teriyle, üretimiyle ülke için deÄŸer üreten bütün çalÄ±ÅŸanlarÄ±n 1 MayÄ±s Emek ve DayanÄ±ÅŸma Günü'nü kutladÄ±.

Üretim sektörlerinde büyük bir özveriyle çalÄ±ÅŸmalarÄ±nÄ± sürdüren iÅŸçi ve emekçilerin bir yandan evlerine helal lokma götürmeye çalÄ±ÅŸÄ±rken aynÄ± zamanda ülkenin kalkÄ±nmasÄ± ve refahÄ± için çok önemli bir rol üstlendiÄŸini belirten YÄ±ldÄ±rÄ±m, 1 MayÄ±s'Ä±n çalÄ±ÅŸanlar tarafÄ±ndan birlik, dayanÄ±ÅŸma ve haksÄ±zlÄ±klara karÅŸÄ± mücadele günü olarak bütün dünyada kutlanÄ±rken aynÄ± zamanda çalÄ±ÅŸma hayatÄ±nda yaÅŸanan sorunlarÄ±n çözümüne iliÅŸkin görüÅŸlerin tartÄ±ÅŸÄ±lmasÄ±na zemin hazÄ±rladÄ±ÄŸÄ±nÄ± vurguladÄ±.

YÄ±ldÄ±rÄ±m, 1 MayÄ±s'Ä±n bütün dünyada ve Türkiye'de, toplumsal barÄ±ÅŸÄ± ve saÄŸduyuyu güçlendiren bir bayram olmasÄ±nÄ± temenni etti.

Ä°ÅŸçi ve emekçilerin çalÄ±ÅŸma ÅŸartlarÄ±nÄ±n iyileÅŸtirilmesi, haklarÄ±na sahip çÄ±kÄ±lmasÄ± ve örgütlenme haklarÄ±nÄ± kullanmalarÄ±nÄ±n sosyal politikalarÄ±n esasÄ±nÄ± teÅŸkil ettiÄŸine iÅŸaret eden YÄ±ldÄ±rÄ±m, ÅŸunlarÄ± kaydetti:

"Son 15 yÄ±lda gerçekleÅŸtirdiÄŸimiz düzenlemelerle çalÄ±ÅŸma hayatÄ±na dair birçok beklentiyi karÅŸÄ±layabilen Türkiye, sendikalarÄ±mÄ±z ve sivil toplum örgütlerimizin de katkÄ±larÄ±yla çalÄ±ÅŸma hayatÄ±mÄ±zdaki ve endüstriyel iliÅŸkilerimizdeki sorunlarÄ±n asgariye indirilmesi için ihtiyaç duyulan adÄ±mlarÄ± atmaya devam etmektedir. ÇalÄ±ÅŸma hayatÄ±ndaki sorunlarÄ±n diyalog ve iÅŸbirliÄŸi içerisinde çözüme kavuÅŸmasÄ± ile ülkemizdeki demokratik güven ve istikrar ortamÄ±nÄ±n daha da güçleneceÄŸine yürekten inanÄ±yorum. 1 MayÄ±s Emek ve DayanÄ±ÅŸma Günü'nü bütün tartÄ±ÅŸmalardan çÄ±kararak emekçilerimize bayram olarak armaÄŸan eden hükümetimiz adÄ±na tüm çalÄ±ÅŸanlarÄ±mÄ±za bir kez daha tebriklerimi iletiyorum."

 
Avrupa Gazete seri ilanlarÄ±nÄ±zÄ± yayÄ±nlÄ±yor...
Ä°lan vermek iÃ§in tÄ±klayÄ±nÄ±z  
cumhurbaÅŸkanÄ± erdoÄŸan

CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan'Ä±n 1 MayÄ±s mesajÄ±

CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan, 1 MayÄ±s Emek ve DayanÄ±ÅŸma gÃ¼nÃ¼ nedeniyle mesaj gÃ¶nderdi

tbmm

TBMM'de mesai iki haftanÄ±n ardÄ±ndan yeniden baÅŸlayacak

TÃ¼rkiye BÃ¼yÃ¼k Millet Meclisi (TBMM) iki hafta verilen ardÄ±ndan mesaiye tekrardan baÅŸlayacak

Deniz Baykal

Zarar Ã§ok Deniz Baykal'Ä±n iÅŸ hanÄ± soyuldu

CHP Antalya Milletvekili Deniz Baykal'Ä±n yapÄ±mÄ± sÃ¼ren iÅŸ hanÄ± soyulmasÄ± sonucu zararÄ±n 150 bin TL olduÄŸu belirtiliyor