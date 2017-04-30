CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan'Ä±n 1 MayÄ±s mesajÄ±

CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan, 1 MayÄ±s Emek ve DayanÄ±ÅŸma gÃ¼nÃ¼ nedeniyle mesaj gÃ¶nderdi

CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan, "Ä°ÅŸçi ve emekçi kardeÅŸlerimizin demokratik ve barÄ±ÅŸçÄ± yollarla hak arayÄ±ÅŸlarÄ±nÄ±n simgesi olan 1 MayÄ±s Emek ve DayanÄ±ÅŸma Günü'nün, çalÄ±ÅŸanlarÄ±n sorunlarÄ±nÄ±n dile getirilmesine ve çözüm yollarÄ±na Ä±ÅŸÄ±k tutulmasÄ±na vesile olmasÄ±nÄ± temenni ediyorum." ifadesini kullandÄ±.

CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± BasÄ±n Merkezinden yapÄ±lan yazÄ±lÄ± açÄ±klamaya göre, ErdoÄŸan, "1 MayÄ±s Emek ve DayanÄ±ÅŸma Günü" dolayÄ±sÄ±yla bir mesaj yayÄ±mladÄ±.Türkiye'nin büyümesi, ilerlemesi ve hedeflerine ulaÅŸmasÄ±nda emek ve alÄ±n terleriyle önemli pay sahibi olan iÅŸçi ve emekçilerin 1 MayÄ±s Emek ve DayanÄ±ÅŸma Günü'nü tebrik eden CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, ÅŸöyle devam etti:

"Tüm dünyada birlik, dayanÄ±ÅŸma ve haksÄ±zlÄ±klarla mücadele günü olarak kutlanan, iÅŸçi ve emekçi kardeÅŸlerimizin demokratik ve barÄ±ÅŸçÄ± yollarla hak arayÄ±ÅŸlarÄ±nÄ±n simgesi olan 1 MayÄ±s Emek ve DayanÄ±ÅŸma Günü’nün, çalÄ±ÅŸanlarÄ±n sorunlarÄ±nÄ±n dile getirilmesine ve çözüm yollarÄ±na Ä±ÅŸÄ±k tutulmasÄ±na vesile olmasÄ±nÄ± temenni ediyorum."

ErdoÄŸan, emeÄŸi, alÄ±n terini ve helal kazancÄ± yücelten, üretimde ve paylaÅŸÄ±mda adaleti savunan bir anlayÄ±ÅŸÄ±n temsilcileri olarak, ülkenin mutlu ve müreffeh geleceÄŸine yürüyüÅŸünde çalÄ±ÅŸanlarÄ±n emeklerinin tam karÅŸÄ±lÄ±ÄŸÄ±nÄ± almalarÄ±na, çalÄ±ÅŸma ÅŸartlarÄ±nÄ±n iyileÅŸtirilmesine, hak ettikleri yaÅŸam standardÄ±na kavuÅŸmalarÄ±na büyük önem verdiklerine dikkati çekti. ErdoÄŸan, toplumun her kesiminin görüÅŸlerini demokratik platformlarda dile getirmesinden memnuniyet duyduklarÄ±nÄ± belirterek, sorunlarÄ±n karÅŸÄ±lÄ±klÄ± diyalog ve uzlaÅŸma içerisinde çözüme kavuÅŸturulmasÄ± gerektiÄŸini vurguladÄ±.

Ä°ÅŸçi ve emekçilerin, tüm toplumun desteÄŸiyle, birlik ve beraberlik içinde sürdürülecek çalÄ±ÅŸmalara öncülük etmesini önemli gördüklerine iÅŸaret eden CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, ÅŸunlarÄ± kaydetti:

"Bu yaklaÅŸÄ±mÄ±n, sorunlarÄ±n çözümünü kolaylaÅŸtÄ±racaÄŸÄ± ve demokrasimizin geliÅŸmesine önemli katkÄ± saÄŸlayacaÄŸÄ± açÄ±ktÄ±r. 1 MayÄ±s Emek ve DayanÄ±ÅŸma Günü'nün barÄ±ÅŸ ve kardeÅŸliÄŸin egemen olduÄŸu, provokasyonlardan uzak bir bayram havasÄ±nda kutlanmasÄ± temennisiyle, tüm vatandaÅŸlarÄ±mÄ± en kalbi duygularÄ±mla selamlÄ±yorum."