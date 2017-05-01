CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan'Ä±n Hindistan ziyaretine hangi MHP'li katÄ±ldÄ±

Hindistan ziyaretine giden CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan'a pek Ã§ok bakanÄ±n yanÄ± sÄ±ra MHP Kocaeli Milletvekili Saffet SancaklÄ±'nÄ±n katÄ±lmasÄ± ÅŸaÅŸÄ±rttÄ±

CumhurbaÅŸkanÄ± Recep tayyip ErdoÄŸan, bir takÄ±m temaslarda bulunmak üzere Hindistan'a gitti. ErdoÄŸan'a ziyaretinde Genelkurmay BaÅŸkanÄ± Orgeneral Hulusi Akar, DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Mevlüt ÇavuÅŸoÄŸlu, Ekonomi BakanÄ± Nihat Zeybekci, Enerji ve Tabii Kaynaklar BakanÄ± Berat Albayrak, Kültür ve Turizm BakanÄ± Nabi AvcÄ±, UlaÅŸtÄ±rma, Denizcilik ve HaberleÅŸme BakanÄ± Ahmet Arslan, AK Parti Antalya Milletvekili Gökçen ÖzdoÄŸan Enç, MÄ°T MüsteÅŸarÄ± Hakan Fidan ile Türkiye'nin Yeni Delhi Büyükelçisi Åžakir Özkan Torunlar eÅŸlik etti.Öte yandan ErdoÄŸan'Ä±n uçaÄŸÄ±nda MHP Kocaeli Milletvekili Saffet SancaklÄ±'nÄ±n da olmasÄ± dikkatlerden kaçmadÄ±.CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, resmi temaslarda bulunmak üzere Hindistan'a gelirken uçakta beraberindekilerden geziye iliÅŸkin brifing aldÄ±.