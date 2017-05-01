ErdoÄŸan Gandhi'nin anÄ±tÄ±na gÃ¼l yapraklarÄ± dÃ¶ktÃ¼

CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan Hindistan ziyaretinde efsane lider Gandhi AnÄ±tÄ±'nÄ± ziyaret ederek gÃ¼l dÃ¶ktÃ¼

CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan, Yeni Delhi'de Mahatma Gandhi AnÄ±tÄ±'nÄ± ziyaret etti. CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan, resmi ziyaret düzenlediÄŸi Hindistan'da temaslarÄ±na devam ediyor. Hindistan ziyareti kapsamÄ±nda Mahatma Gandhi AnÄ±tÄ±'nÄ± ziyaret eden CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, anÄ±ta çelenk bÄ±raktÄ±. ErdoÄŸan daha sonra anÄ±t defterini imzaladÄ±. ErdoÄŸan'Ä±n burada anÄ±ta gül yapraklarÄ± dökmesi de dikkatlerden kaçmadÄ±. ErdoÄŸan gül yapraklarÄ±nÄ± atmadan önce kokladÄ±ÄŸÄ± ve kokuyu beÄŸenmesi üzerine yanÄ±ndakilere de koklattÄ±ÄŸÄ± görüldü.