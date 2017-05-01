Ana Sayfa | SÄ°YASET 01/05/2017 11:58

ArtÄ±k yokum diyen AKP'li vekil Åžamil Tayyar siyaseti mi bÄ±rakÄ±yor

AKP'li vekil Åžamil Tayyar

Resmi Gazete'de 2 gÃ¼n Ã¶nce yayÄ±mlanan KHK'larÄ±n ardÄ±ndan AK Parti milletvekili Åžamil Tayyar'Ä±n ''Pes ettim, artÄ±k yokum" demesinin ardÄ±ndan istifa edip etmeyeceÄŸi merak ediliyor

YayÄ±nlanan 2 KHK'nÄ±n ardÄ±ndan "FETÖ halen iÅŸ baÅŸÄ±nda, herkes kör ve saÄŸÄ±r, mücadele raydan çÄ±ktÄ±, AK Parti eliyle AK Parti'nin altÄ± oyuluyor, yazÄ±klar olsun. Pes ettim, artÄ±k yokum" diyen AKP Gaziantep Milletvekili Åžamil Tayyar'dan yeni bir açÄ±klama geldi.689 ve 690 sayÄ±lÄ± kanun hükmünde kararnameler (KHK) yayÄ±mlandÄ±ktan sonra "FETÖ halen iÅŸ baÅŸÄ±nda, herkes kör ve saÄŸÄ±r, mücadele raydan çÄ±ktÄ±, AK Parti eliyle AK Parti'nin altÄ± oyuluyor, yazÄ±klar olsun. Pes ettim, artÄ±k yokum." diyen AKP Gaziantep Milletvekili Åžamil Tayyar'dan yeni açÄ±klamada bulundu. "KÄ±rgÄ±nlÄ±ÄŸÄ±m partimin iç meselesidir" diyen Tayyar, "Ä°stifa milli irade ve davaya ihanettir. Rabbim birliÄŸimizi daim kÄ±lsÄ±n. Hainler, kriptolar sevinmesin" ifadelerini kullandÄ±.

Avrupa Gazete seri ilanlarÄ±nÄ±zÄ± yayÄ±nlÄ±yor...
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