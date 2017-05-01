Ana Sayfa | SÄ°YASET 01/05/2017 13:12

CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan'Ä± Hindistan'da bÃ¶yle karÅŸÄ±ladÄ±lar

erdoÄŸan

Hindistan'a bakanlar ve bazÄ± milletvekilleri ile giden ErdoÄŸan, Yeni Delhi'de kalacaÄŸÄ± otelde gÃ¼l yapraklarÄ±yla karÅŸÄ±landÄ±

CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan, resmi ziyaretini gerçekleÅŸtirmek üzere Hindistan'Ä±n baÅŸkenti Yeni Delhi'ye gitti.Yeni Delhi Palam Askeri Üssü'ne geliÅŸinde CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, Mihmandar Bakan Gençlik ve Spor BakanÄ± Vijay Goel, Hindistan'Ä±n Ankara Büyükelçisi Rahul Kulshreshth, Türkiye'nin Yeni Delhi Büyükelçisi Åžakir Özkan Torunlar ve diÄŸer yetkililer tarafÄ±ndan karÅŸÄ±landÄ±. KarÅŸÄ±lamanÄ±n ardÄ±ndan CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, konaklayacaÄŸÄ± Taj Palace Oteli'ne geçti. CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, otele geliÅŸinde yöresel kÄ±yafetli Hintli kÄ±zlar tarafÄ±ndan gül yapraÄŸÄ± dökülerek karÅŸÄ±landÄ±.

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AKP'li vekilden bomba iddia 2019'da ErdoÄŸan'Ä±n karÅŸÄ±sÄ±na Ã§Ä±kacaklar

AK Parti Ä°stanbul Milletvekili Metin KÃ¼lÃ¼nk'Ã¼n iddialarÄ± ortalÄ±ÄŸÄ± birbirine katacak. Bir gazeteye konuÅŸan siyasetÃ§i, 2019'da 100 bin imza toplayarak gÃ¼Ã§lÃ¼ bir muhalefetin ErdoÄŸan'Ä±n karÅŸÄ±sÄ±na Ã§Ä±kartÄ±lmak istendiÄŸini aÃ§Ä±kladÄ±

cumhurbaÅŸkanÄ± erdoÄŸan

ErdoÄŸan Gandhi'nin anÄ±tÄ±na gÃ¼l yapraklarÄ± dÃ¶ktÃ¼

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