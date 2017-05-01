AKP'li vekilden bomba iddia 2019'da ErdoÄŸan'Ä±n karÅŸÄ±sÄ±na Ã§Ä±kacaklar

AK Parti Ä°stanbul Milletvekili Metin KÃ¼lÃ¼nk'Ã¼n iddialarÄ± ortalÄ±ÄŸÄ± birbirine katacak. Bir gazeteye konuÅŸan siyasetÃ§i, 2019'da 100 bin imza toplayarak gÃ¼Ã§lÃ¼ bir muhalefetin ErdoÄŸan'Ä±n karÅŸÄ±sÄ±na Ã§Ä±kartÄ±lmak istendiÄŸini aÃ§Ä±kladÄ±

AK Parti Ä°stanbul Milletvekili Metin Külünk, AkÅŸam gazetesine konuÅŸtu. Külük bomba açÄ±klamalarda bulundu: 'AK Parti'nin en büyük ÅŸanssÄ±zlÄ±ÄŸÄ± kendisini zorlayacak bir muhalefet yok. ErdoÄŸan'Ä± zorlayacak bir lider yok. Türkiye'nin en büyük ÅŸansÄ±zlÄ±ÄŸÄ± bu. Niye ÅŸanssÄ±zlÄ±k AK Parti'yi zorlayacak muhalefet olsa AK Parti'nin iÅŸi kolay. AK Parti kendi yaptÄ±klarÄ±yla kendini aÅŸÄ±yor sürekli. CHP bir kere 21. yüzyÄ±lÄ± anlamÄ±yor. CHP, AK Parti'nin baÅŸardÄ±klarÄ±nÄ± anlamÄ±yor. CHP gerici bir parti. Böyle çapsÄ±z muhalefetle karÅŸÄ± karÅŸÄ±ya olan bir iktidar var. Böyle olunca da AK Parti'ye ümit besleyenler öyle rahat durmak yok diyor sürekli kendinizi aÅŸacaksÄ±nÄ±z diyor. Sürekli kendini aÅŸan bir AK Parti ile karÅŸÄ± karÅŸÄ±yayÄ±z. 40 yÄ±llÄ±k kaniden olmaz yani. CHP son kullanma tarihi gelmiÅŸ, tarihsel çöküÅŸ yaÅŸayan bir partidir. Türkiye'de yeni bir muhalefet çÄ±kacak. O muhalefeti 2019'a hazÄ±rlÄ±yorlar.

O GÜÇ 2019'DA ERDOÄžAN'IN KARÅžISINA ÇIKACAK

15 Temmuz'u kim organize ettiyse, iÅŸgal giriÅŸimini kim meÅŸrulaÅŸtÄ±rmak için hala çaba sarf ediyorsa, kim referandumdan sonra tencere tava hep aynÄ± hava hikayelerini bu ülkeye dayatmak istiyorsa, kim ajanlarÄ±nÄ± buraya sivil toplum kuruluÅŸu, gazeteci, siyasetçi adÄ± altÄ±nda gönderiyorsa, kim bu ülkeyi içeride kÄ±rmaya götürmek için adÄ±m atÄ±yorsa o güç. O güç 2019'da SayÄ±n ErdoÄŸan'Ä±n karÅŸÄ±sÄ±na çÄ±kacak. ErdoÄŸan'a ÅŸeklen ama ruhen aklen deÄŸil ÅŸeklen sayÄ±n ErdoÄŸan'a benzediÄŸini zannettikleri ama asla benzemeyen birileri üzerinden bir muhalefet hazÄ±rlÄ±ÄŸÄ± içindeler.' dedi.