Mustafa SarÄ±gÃ¼l 1 MayÄ±s kutlamalarÄ±na katÄ±ldÄ±

CHP'de adÄ± bir sÃ¼re genel baÅŸkanlÄ±k iÃ§in geÃ§en Mustafa SarÄ±gÃ¼l, 1 MayÄ±s'ta meydanlara indi

Mustafa SarÄ±gül 1 MayÄ±s kutlamalarÄ±na katÄ±ldÄ±. Genel seçimlerde milletvekili adayÄ± olan ancak Meclis'e girmeyi baÅŸaramayan SarÄ±gül'ün dönüÅŸü siyasete geri mi dönüyor sorularÄ±nÄ± akÄ±llara getirdi.CHP'de adÄ± bir dönem genel baÅŸkanlÄ±k için geçen Mustafa SarÄ±gül de CHP'lilerle birlikte BakÄ±rköy'deki 1 MayÄ±s kutlamalarÄ±na katÄ±ldÄ±.Mustafa SarÄ±gül, CHP BakÄ±rköy pankartÄ± taÅŸÄ±yan partililerle 1 MayÄ±s kutlamalarÄ±nÄ±n yapÄ±lacaÄŸÄ± alana doÄŸru yürüdü.