Kabine tartÄ±ÅŸmalarÄ± sÃ¼rÃ¼yor YÄ±ldÄ±rÄ±m bu akÅŸam veda yemeÄŸi mi veriyor

Ankara kulislerinde konuÅŸulan haberlere gÃ¶re BaÅŸbakan YÄ±ldÄ±rÄ±m'Ä±n baÅŸkanlÄ±k edeceÄŸi toplantÄ± Ã¶ncesi kabine Ã¼yeleri ve eÅŸlerine evinde akÅŸam yemeÄŸi verdiÄŸi Ã¶ÄŸrenildi

Referandumun sonrasÄ±nda baÅŸlayan kabine deÄŸiÅŸikliÄŸi tartÄ±ÅŸmalarÄ± sürerken, gözler bugün gerçeleÅŸtirilecek olan Bakanlar Kurulu toplantÄ±sÄ±na çevrildi.BaÅŸbakan Binali YÄ±ldÄ±rÄ±m, Bakanlar Kurulu toplantÄ±sÄ± öncesi, bakanlar ve eÅŸlerine kendi evinde akÅŸam yemeÄŸi verdi. YemeÄŸin ardÄ±ndan ise Çankaya KöÅŸkü'nde Bakanlar Kurulu toplantÄ±sÄ± gerçekleÅŸtirilecek. Uzun süredir CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan'Ä±n baÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±nda gerçekleÅŸtirilen toplantÄ±ya bu kez BaÅŸbakan YÄ±ldÄ±rÄ±m baÅŸkanlÄ±k edecek.

KABÄ°NE DEÄžÄ°ÅžÄ°KLÄ°ÄžÄ° GÜNDEMDE

CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, Hindistan ziyareti öncesi gazetecilere yaptÄ±ÄŸÄ± açÄ±klamada, kabine deÄŸiÅŸikliÄŸinin gündemde olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ±, tasarrufun hükümette olduÄŸunu ifade etmiÅŸti. Bu nedenle BaÅŸbakan YÄ±ldÄ±rÄ±m baÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±nda toplanan Bakanlar Kurulu toplantÄ±sÄ±ndan bir kabine deÄŸiÅŸikliÄŸi çÄ±kar mÄ± beklentisi gündeme geldi.