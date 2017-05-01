ErdoÄŸan'Ä±n AKP'ye Ã¼ye olacaÄŸÄ± toplantÄ±ya Abdullah GÃ¼l neden davet edilmedi

CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan'Ä±n AKP'ye Ã¼ye olacaÄŸÄ± 5 MayÄ±s'ta yapÄ±lacak olan OlaÄŸanÃ¼stÃ¼ ToplantÄ±ya Abdullah GÃ¼l'Ã¼n davet edilmemesi gÃ¶zden kaÃ§madÄ±

AK Parti Genel BaÅŸkan YardÄ±mcÄ±sÄ± ve Parti Sözcüsü Yasin Aktay, Genel BaÅŸkan ve BaÅŸbakan Binali YÄ±ldÄ±rÄ±m baÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±nda yapÄ±lan MKYK toplantÄ±sÄ±nÄ±n ardÄ±ndan gündeme iliÅŸkin açÄ±klamalarda bulundu, basÄ±n mensuplarÄ±nÄ±n sorularÄ±nÄ± yanÄ±tladÄ±. 21 MayÄ±s'taki olaÄŸanüstü kongrede genel baÅŸkanÄ±n yanÄ±nda MKYK ile diÄŸer organlarÄ±n seçiminin de yapÄ±lÄ±p yapÄ±lmayacaÄŸÄ± yönündeki soruya Aktay, "21 MayÄ±s günü hem genel baÅŸkan seçimi hem Merkez Karar Yönetim Kurulu ve bütün yönetim kademesinin seçimini içeren bir seçim yapÄ±lmÄ±ÅŸ olacak." ifadelerini kullandÄ±.

"ERDOÄžAN BALKON KONUÅžMASI YAPACAK MI?"

"YarÄ±n gerçekleÅŸtirilecek törende CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan'Ä±n balkon konuÅŸmasÄ± yapÄ±p yapmayacaÄŸÄ±nÄ±n, rozet takÄ±p takmayacaÄŸÄ±nÄ±n" sorulmasÄ± üzerine Aktay, törenin AK Parti Genel Merkezi'ndeki salonda yapÄ±lacaÄŸÄ±nÄ±, burada CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan'Ä±n hitabÄ±nÄ± beklediklerini kaydetti.

ABDULLAH GÜL DAVET EDÄ°LDÄ° MÄ°?

"Davetliler arasÄ±nda kurucular kurulu üyelerini de saydÄ±nÄ±z. SayÄ±n Abdullah Gül'ün ya da SayÄ±n Ahmet DavutoÄŸlu'nun yarÄ±n yapÄ±lacak törene gelme durumu var mÄ±dÄ±r?" ÅŸeklindeki soruya Aktay, "Bu kategoriye kim giriyorsa herkes davetli. ÅžahÄ±s olarak herhangi bir kiÅŸiye özel bir davet yok. Burada sadece kurucular kurulu, Merkez Karar Yönetim Kurulu üyeleri, milletvekilleri, Merkez Demokrasi Hakem Kurulu üyeleri, Merkez Disiplin Kurulu üyeleri yarÄ±nki toplantÄ±ya davetlidir." yanÄ±tÄ±nÄ± verdi.Aktay, herhangi bir kiÅŸiye özel bir davet bulunmadÄ±ÄŸÄ±nÄ±, söz konusu kurullara üye olanlarÄ±n davet edileceÄŸini, bunun bir parti toplantÄ±sÄ± olacaÄŸÄ±nÄ± sözlerine ekledi. Abdullah Gül, 2016 yÄ±lÄ±nda AK Parti Kurucular Kurulu'ndan çÄ±karÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±.