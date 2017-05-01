Trump KoÅŸullar uygun olsaydÄ± Kim Jong-un'la gÃ¶rÃ¼ÅŸmekten gurur duyardÄ±m

ABD ile Kuzey Kore arasÄ±nda gerginlik sÃ¼rerken ABD BaÅŸkanÄ± Donald Trump'Ä±n Ã§ok ilginÃ§ bir aÃ§Ä±klamaya imza attÄ±

ABD BaÅŸkanÄ± Donald Trump Amerikan Bloomberg kanalÄ±na verdiÄŸi mülakatta , son günlerde ABD ile tansiyonun giderek arttÄ±ÄŸÄ± Kuzey Kore hakkÄ±nda önemli açÄ±klamalarda bulundu.Kuzey Kore Devlet BaÅŸkanÄ± Kim Jong-un ile görüÅŸmeye açÄ±k olduÄŸunu kaydeden Trump, "EÄŸer onunla görüÅŸmem uygun olsaydÄ±, doÄŸru koÅŸullar altÄ±nda bunu kesinlikle yapardÄ±m. Bunu yapmaktan onur duyardÄ±m." ifadelerini kullandÄ±.

"DOÄžRU KOÅžULLAR ALTINDA ONUNLA GÖRÜÅžÜRDÜM"

Birçok siyasi figürün bunu asla dile getirmeyeceÄŸini belirten Trump, "Fakat size ÅŸunu söylüyorum ki doÄŸru koÅŸullar altÄ±nda onunla görüÅŸürdüm." deÄŸerlendirmesinde bulundu.Son haftalarda Trump yönetiminin Kuzey Kore'ye karÅŸÄ± oluÅŸturduÄŸu sert söylem ve Trump'Ä±n "askeri müdahale de dahil olmak üzere tüm seçeneklerin masada olduÄŸu" ÅŸeklindeki sözleri dikkati çekiyor. Washington yönetimi, Çin'in Kuzey Kore üzerindeki etkisini kullanarak bu ülkeyi nükleer programdan geri döndürebileceÄŸini ifade ediyor.Geçen hafta alÄ±ÅŸÄ±lmadÄ±k ÅŸekilde ABD Senatosunun 100 üyesini birden Beyaz Saray'a davet ederek kapsamlÄ± bir Kuzey Kore brifingi veren Trump yönetimi, Pyongyang'Ä±n nükleer programÄ±ndan geri adÄ±m atmamasÄ± halinde ülkeye yeni yaptÄ±rÄ±mlar uygulayabileceÄŸinin sinyalini vermiÅŸti.