Ana Sayfa | SÄ°YASET 01/05/2017 23:00

HÃ¼kÃ¼metten Rusya'ya sert Afrin tepkisi

numan kurtulmuÅŸ

Rusya askerlerinin TÃ¼rkiye sÄ±nÄ±rÄ±ndaki Afrin bÃ¶lgesinde YPG'li terÃ¶ristlerle konuÅŸlandÄ±rÄ±lmasÄ± hÃ¼kÃ¼metin tepkisine yol aÃ§tÄ±

BaÅŸbakan Binali YÄ±ldÄ±rÄ±m, referandumun ardÄ±ndan ilk kez bakanlar kuruluna baÅŸkanlÄ±k etti. GeçtiÄŸimiz hafta CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan'Ä±n baÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±nda BeÅŸtepe'de toplanan kabine, bu hafta Çankaya KöÅŸkü'nde toplandÄ±.YemeÄŸe ve ardÄ±ndan toplanan Bakanlar Kurulu'na, CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan'la Hindistan'da olan Bakanlar katÄ±lamadÄ±. Hükümet Sözcüsü Numan KurtulmuÅŸ, toplantÄ±nÄ±n ardÄ±ndan kameralarÄ±n karÅŸÄ±sÄ±na geçti. Numan KurtulmuÅŸ ÅŸöyle konuÅŸtu: 'Türkiye'nin dÄ±ÅŸ operasyonlarÄ±, sÄ±nÄ±r güvenliÄŸi için gerekli olan operasyonlardÄ±r. Suriye ve Irak kuzeyindeki PKK operasyonlarÄ± sÄ±nÄ±r güvenliÄŸi ve oradan gelecek terör tehditlerini ortadan kaldÄ±rmak için yapÄ±lan atÄ±lan adÄ±mlardÄ±r. Bölgede neredeyse terör örgütlerinin cenneti haline gelmiÅŸ bu bölgelerde, ABD ve Rusya'ya bir kez daha hatÄ±rlatmak isteriz. Bu bölgede ABD ve Rusya da meÅŸru güçler üzerinden ittifaklarÄ±nÄ± geliÅŸtirmek zorundadÄ±r. DostlarÄ±mÄ±zÄ±n Türkiye'ye zarar veren bu tutumlarÄ±nÄ± içimize sindiremiyoruz. ORadaki herhangi bir terör grubuyla dostlarÄ±mÄ±zÄ±n görüntü vermesinin ÅŸÄ±k olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± Türkiye'nin hoÅŸuna gitmediÄŸini de tekrar vurgulamak istiyorum.'

Avrupa Gazete seri ilanlarÄ±nÄ±zÄ± yayÄ±nlÄ±yor...
Ä°lan vermek iÃ§in tÄ±klayÄ±nÄ±z  
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ABD ile Kuzey Kore arasÄ±nda gerginlik sÃ¼rerken ABD BaÅŸkanÄ± Donald Trump'Ä±n Ã§ok ilginÃ§ bir aÃ§Ä±klamaya imza attÄ±

CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan

ErdoÄŸan'Ä±n AKP'ye Ã¼ye olacaÄŸÄ± toplantÄ±ya Abdullah GÃ¼l neden davet edilmedi

CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan'Ä±n AKP'ye Ã¼ye olacaÄŸÄ± 5 MayÄ±s'ta yapÄ±lacak olan OlaÄŸanÃ¼stÃ¼ ToplantÄ±ya Abdullah GÃ¼l'Ã¼n davet edilmemesi gÃ¶zden kaÃ§madÄ±

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Kabine tartÄ±ÅŸmalarÄ± sÃ¼rÃ¼yor YÄ±ldÄ±rÄ±m bu akÅŸam veda yemeÄŸi mi veriyor

Ankara kulislerinde konuÅŸulan haberlere gÃ¶re BaÅŸbakan YÄ±ldÄ±rÄ±m'Ä±n baÅŸkanlÄ±k edeceÄŸi toplantÄ± Ã¶ncesi kabine Ã¼yeleri ve eÅŸlerine evinde akÅŸam yemeÄŸi verdiÄŸi Ã¶ÄŸrenildi