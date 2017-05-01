HÃ¼kÃ¼metten Rusya'ya sert Afrin tepkisi

Rusya askerlerinin TÃ¼rkiye sÄ±nÄ±rÄ±ndaki Afrin bÃ¶lgesinde YPG'li terÃ¶ristlerle konuÅŸlandÄ±rÄ±lmasÄ± hÃ¼kÃ¼metin tepkisine yol aÃ§tÄ±

BaÅŸbakan Binali YÄ±ldÄ±rÄ±m, referandumun ardÄ±ndan ilk kez bakanlar kuruluna baÅŸkanlÄ±k etti. GeçtiÄŸimiz hafta CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan'Ä±n baÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±nda BeÅŸtepe'de toplanan kabine, bu hafta Çankaya KöÅŸkü'nde toplandÄ±.YemeÄŸe ve ardÄ±ndan toplanan Bakanlar Kurulu'na, CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan'la Hindistan'da olan Bakanlar katÄ±lamadÄ±. Hükümet Sözcüsü Numan KurtulmuÅŸ, toplantÄ±nÄ±n ardÄ±ndan kameralarÄ±n karÅŸÄ±sÄ±na geçti. Numan KurtulmuÅŸ ÅŸöyle konuÅŸtu: 'Türkiye'nin dÄ±ÅŸ operasyonlarÄ±, sÄ±nÄ±r güvenliÄŸi için gerekli olan operasyonlardÄ±r. Suriye ve Irak kuzeyindeki PKK operasyonlarÄ± sÄ±nÄ±r güvenliÄŸi ve oradan gelecek terör tehditlerini ortadan kaldÄ±rmak için yapÄ±lan atÄ±lan adÄ±mlardÄ±r. Bölgede neredeyse terör örgütlerinin cenneti haline gelmiÅŸ bu bölgelerde, ABD ve Rusya'ya bir kez daha hatÄ±rlatmak isteriz. Bu bölgede ABD ve Rusya da meÅŸru güçler üzerinden ittifaklarÄ±nÄ± geliÅŸtirmek zorundadÄ±r. DostlarÄ±mÄ±zÄ±n Türkiye'ye zarar veren bu tutumlarÄ±nÄ± içimize sindiremiyoruz. ORadaki herhangi bir terör grubuyla dostlarÄ±mÄ±zÄ±n görüntü vermesinin ÅŸÄ±k olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± Türkiye'nin hoÅŸuna gitmediÄŸini de tekrar vurgulamak istiyorum.'