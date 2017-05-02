Ana Sayfa | SÄ°YASET 02/05/2017 12:03

CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±na aday olacak mÄ±sÄ±nÄ±z sorusuna BahÃ§eli'den imalÄ± cevap

bahÃ§eli

MHP lideri BahÃ§eli gazetecinin 'CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±na aday olacak mÄ±sÄ±nÄ±z?' sorusunu 'Ä°leri gÃ¶rÃ¼ÅŸlÃ¼sÃ¼n' ÅŸeklinde cevapladÄ±

MHP lideri Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantÄ±sÄ±nÄ±n ardÄ±ndan gazetecilerin sorularÄ±nÄ± yanÄ±tladÄ±. Gazetecilerin gündeminde ise kabine ve 2019 yÄ±lÄ±ndaki CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± seçimi vardÄ±. Bir gazetecinin "2019'da CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±'na aday mÄ±sÄ±nÄ±z?" sorusuna "Siz çok ileri görüÅŸlüsünüz." diyen Bahçeli, Ä±srarla aynÄ± soruyu soran bir baÅŸka bir gazeteciye ise "Siz çok yakÄ±n arkadaÅŸsÄ±nÄ±z." diye cevap verdi.Bahçeli'nin bu sözleri 2019 yÄ±lÄ±nda CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±na aday olabileceÄŸi yorumlarÄ±na neden oldu.

MERAL AKÅžENER "BENÄ°M OYUM BAHÇELÄ°'YE" DEMÄ°ÅžTÄ°

HatÄ±rlanacaÄŸÄ± üzere partisinden ihraç edilen MHP Genel BaÅŸkan adaylarÄ±ndan Meral AkÅŸener, gittiÄŸi yerlerde 'Devletin baÅŸÄ±na Devlet gelecek' yazÄ±sÄ±nÄ± gördüÄŸünü belirterek, "Demek ki sayÄ±n Bahçeli 2019'da cumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±na aday olacak. Söz veriyorum, benim oyum ona" demiÅŸti.

 

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Kabinede MHP'li Bakan iddialarÄ±na BahÃ§eli'den sert yanÄ±t

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