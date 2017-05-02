Eski Vali intihar etmesi sonucu hayatÄ±nÄ± kaybetti

Ankara kulislerinde konuÅŸulan haberlere gÃ¶re kabinede MHP'li bakan iddialarÄ±na BahÃ§eli kÄ±zgÄ±nlÄ±ÄŸÄ±nÄ± dile getirerek, "MHP 250 yÄ±llÄ±k fikri temellere oturmuÅŸ gÃ¼Ã§lÃ¼ bir partidir, Ã¶zgÃ¼l aÄŸÄ±rlÄ±ÄŸÄ±mÄ±z Ã§ok Ã§ok Ã¼stÃ¼ndedir. GÃ¼nÃ¼ gelir MHP'ye tek baÅŸÄ±na iktidar nasip olur inÅŸallah. MHP baÅŸkalarÄ±nÄ±n eksiÄŸini gediÄŸini tamamlamak iÃ§in yama kurmaya hazÄ±r bir parti midir?" dedi