Eski Vali intihar etmesi sonucu hayatÄ±nÄ± kaybetti

Eski Vali Ã‡etin Birmek evinde baÅŸÄ±na dayadÄ±ÄŸÄ± silahla intihar etmesi sonucu yaÅŸamÄ±nÄ± yitirdi
Tarabya'daki Adalet Sitesi'nde bulunan evinde baÅŸÄ±na silahla ateÅŸ ettiÄŸi belirtilen Birmek aÄŸÄ±r yaralandÄ±. 77 yaÅŸÄ±ndaki Birmek aÄŸÄ±r yaralÄ± olarak hastaneye kaldÄ±rÄ±ldÄ±. Hastanede yapÄ±lan tüm müdahalelere raÄŸmen Birmek, kurtarÄ±lamadÄ±.
ÇETÄ°N BÄ°RMEK KÄ°MDÄ°R?
1960 yÄ±lÄ±nda KiÄŸÄ±, 1961 yÄ±lÄ±nda Keban, 1963-1964 yÄ±llarÄ± arasÄ±nda Refahiye kaymakamlÄ±klarÄ±, 1979-1981 yÄ±llarÄ± arasÄ±nda MuÄŸla, 1981-1984 yÄ±llarÄ± arasÄ±nda Tokat, 1992-1993 yÄ±llarÄ± arasÄ±nda Mersin ve 1993-1996 yÄ±llarÄ± arasÄ±nda KÄ±rklareli valilikleri yaptÄ±. Birmek, 15 Ekim 1998 tarihinde yaÅŸ haddinden emekli oldu.