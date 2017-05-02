Kabinede MHP'li Bakan iddialarÄ±na BahÃ§eli'den sert yanÄ±t

Ankara kulislerinde konuÅŸulan haberlere gÃ¶re kabinede MHP'li bakan iddialarÄ±na BahÃ§eli kÄ±zgÄ±nlÄ±ÄŸÄ±nÄ± dile getirerek, "MHP 250 yÄ±llÄ±k fikri temellere oturmuÅŸ gÃ¼Ã§lÃ¼ bir partidir, Ã¶zgÃ¼l aÄŸÄ±rlÄ±ÄŸÄ±mÄ±z Ã§ok Ã§ok Ã¼stÃ¼ndedir. GÃ¼nÃ¼ gelir MHP'ye tek baÅŸÄ±na iktidar nasip olur inÅŸallah. MHP baÅŸkalarÄ±nÄ±n eksiÄŸini gediÄŸini tamamlamak iÃ§in yama kurmaya hazÄ±r bir parti midir?" dedi

MHP Genel BaÅŸkanÄ± Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantÄ±sÄ±nda konuÅŸtu. ToplantÄ± sonrasÄ± gazetecilerin sorularÄ±nÄ± yanÄ±tlayan MHP Lideri, "Kabinede MHP'li Bakan" olacak iddialarÄ±na sert çÄ±ktÄ±. Bahçeli grup toplantÄ±sÄ±nÄ±n ardÄ±ndan çÄ±kÄ±ÅŸta gazetecilerin "MHP koailisyonda olacak mÄ±?" sorusunu ÅŸöyle yanÄ±tladÄ±."65. Hükümet görevinin baÅŸÄ±ndadÄ±r. Bu hükümet Adalet ve KalkÄ±nma Partisi'nin hükümetidir. DolayÄ±sÄ±yla hükümetteki herhangi bir deÄŸiÅŸiklik kanaati AK Parti'ye aittir. Bugün sayÄ±n CumhurbaÅŸkanÄ± anaysa deÄŸiÅŸikliÄŸi sonucu partisine tekrar dönmektedir. 21 MayÄ±s'ta Büyük Kurultay yapacaklardÄ±r. Bu, onlarÄ±n iÅŸidir, kamuoyunun ve siyasi partilerin saygÄ±yla takip etmesi gerekir. Bu sebeple "hükümette görev alacaÄŸÄ±z, kriterlerimiz ÅŸudur" ÅŸeylerin aslÄ± yoktur.

"MHP, YAMA KURMAYA HAZIR BÄ°R PARTÄ° DEÄžÄ°L"

MHP 250 yÄ±llÄ±k fikri temellere oturmuÅŸ güçlü bir partidir, özgül aÄŸÄ±rlÄ±ÄŸÄ±mÄ±z çok çok üstündedir. Günü gelir MHP'ye tek baÅŸÄ±na iktidar nasip olur inÅŸallah. MHP baÅŸkalarÄ±nÄ±n eksiÄŸini gediÄŸini tamamlamak için yama kurmaya hazÄ±r bir parti midir? 66. Hükümeti de kurmuÅŸ olsalar, 316 milletvekiliyle güvenoyu alabilecek bir iktidarÄ± oluÅŸturmuÅŸ olurlar.

"ALLAH SONLARINI HAYREYLESÄ°N"

"MHP üzerine ne ekilirse o biçilir. CHP de 10-15 belediye baÅŸkanÄ±yla MHP'yi tahrik eden bir partidir, Allah sonlarÄ±nÄ± hayreylesin. SayÄ±n CumhurbaÅŸkanÄ± yurtdÄ±ÅŸÄ±nda giderken partilerden katÄ±lmayÄ± arzu eden bir veya iki milletvekilleriyle gider. MHP olarak milletvekillerinin bu tür seyahatlere katÄ±lmasÄ±nÄ± müsaade ediyorlar."