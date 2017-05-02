Trump kararÄ±nÄ± verdi 2 bin 300 Ã§alÄ±ÅŸanÄ±n iÅŸine son verilecek

ABD BaÅŸkanÄ± Donald Trump, askeri harcamalarÄ±nÄ±n artmasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan yeni bir dÃ¼zenlemeye gidileceÄŸini sÃ¶yledi

ABD DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Rex Tillerson'un, gelecek yÄ±l DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±nda yapÄ±lacak bütçe kesintisi dahilinde 2 bin 300 çalÄ±ÅŸanÄ±n iÅŸine son vereceÄŸi kaydedildi.Ä°sminin açÄ±klanmasÄ±nÄ± istemeyen bakanlÄ±k yetkilisinin ABD medyasÄ±na yaptÄ±ÄŸÄ± açÄ±klamada, BakanlÄ±ÄŸa alÄ±nacak yeni diplomatlarÄ±n sayÄ±larÄ±nda ciddi bir azalma olacaÄŸÄ± ve binlerce çalÄ±ÅŸanÄ±n ise görevine son verileceÄŸi bildirildi.YaklaÅŸÄ±k 75 bin çalÄ±ÅŸanÄ± olan DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±nda yapÄ±lacak söz konusu iÅŸten çÄ±karmalar, BakanlÄ±ktaki toplam personelin yaklaÅŸÄ±k yüzde 3'üne tekabül ediyor.

"BAÅžARI KRÄ°TERÄ°" GÖZETÄ°LECEK

Bakan Tillerson, geçen hafta verdiÄŸi bir röportajda, BakanlÄ±k içerisinde yeni bir organizasyon yapmaya hazÄ±rlandÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirtmiÅŸti.Rex Tillerson, BakanlÄ±ÄŸÄ± daha "etkili hale" getirmeyi hedeflediÄŸini ifade ederek, "Bünyemizde görevli memurlarÄ±n, elçilik çalÄ±ÅŸanlarÄ±nÄ±n görevlerindeki baÅŸarÄ±larÄ±nÄ± gözden geçireceÄŸiz." ÅŸeklinde konuÅŸmuÅŸtu.ABD BaÅŸkanÄ± Donald Trump, 2018 mali yÄ±lÄ± için hazÄ±rlanan bütçe tasarÄ±sÄ±nda, DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ± bütçesinde yüzde 28 kesinti önerdi.