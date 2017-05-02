ErdoÄŸan iÃ§in AKP'de tarihi gÃ¼n BugÃ¼n beklenen tÃ¶ren dÃ¼zenlenecek

CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, referandumun ardÄ±ndan AKP'ye bugÃ¼n yapÄ±lacak tÃ¶renle Ã¼ye olacak

16 Nisan referandumunda kabul edilen anayasa deÄŸiÅŸikliÄŸi ile CumhurbaÅŸkanÄ±nÄ±n partili olabilmesinin önünün açÄ±lmasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan, dünkü AK Parti MKYK'sÄ±nda alÄ±nan kararla bugün düzenlenecek törenle parti üyesi olacak.

GENEL BAÅžKANLIK 21 MAYIS'TA

CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan'Ä±n, yine MKYK'da alÄ±nan kararla, 21 MayÄ±s Pazar günü gerçekleÅŸecek olan olaÄŸanüstü kongrede AK Parti'nin genel baÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± görevini de yeniden üstlenmesi bekleniyor.

TÖRENDE NELER OLACAK?

AK Parti MKYK'da alÄ±nan karara göre törene parti kurucularÄ±, MKYK üyeleri, milletvekilleri, Demokrasi Hakem Kurulu, Merkez Disiplin Kurulu, Siyasi Erdem Etik Kurulu üyeleri katÄ±lacak. AK Parti, katÄ±lÄ±m için mütevazÄ± bir tören hazÄ±rladÄ±. Törende, ErdoÄŸan ile YÄ±ldÄ±rÄ±m birlikte kürsüye çÄ±kacak. ErdoÄŸan için hazÄ±rlanan katÄ±lÄ±m formu YÄ±ldÄ±rÄ±m tarafÄ±ndan kendisine sunulacak. ErdoÄŸan formu imzalayarak, partiye resmen üye olacak. Törende rozet takma gibi bir uygulama olmayacak.

GÜL VE DAVUTOÄžLU KATILACAK MI?

AK Parti MKYK'sÄ±nÄ±n ardÄ±ndan açÄ±klamalarda bulunan parti sözcüsü Yasin Aktay, Gül ve DavutoÄŸlu'nun katÄ±lÄ±mÄ±na iliÅŸkin soruya, kiÅŸiye özel davet olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± söyleyerek yanÄ±t verdi. Parti kurullarÄ±na üye olanlar resmi olarak davet edilecek. Bu açÄ±dan eski BaÅŸbakan Ahmet DavutoÄŸlu'nun katÄ±lÄ±mÄ± beklenirken, CumhurbaÅŸkanÄ± görevinin sona ermesinin ardÄ±ndan AK Parti'ye yeniden üye olmayan Abdullah Gül'ün katÄ±lmasÄ± beklenmiyor.

ERDOÄžAN'IN Ä°LK AK PARTÄ° DÖNEMÄ°

- 14 AÄŸustos 2001 yÄ±lÄ±nda AK Parti kuruldu

- 3 KasÄ±m 2002 seçimlerinde AK Parti iktidara geldi. Recep Tayyip ErdoÄŸan yasaklÄ± olduÄŸu için parlamentoya giremedi.

- 9 Mart 2003'te ErdoÄŸan'Ä±n siyasi yasaÄŸÄ± kalktÄ±ktan sonra ara seçimlerde 22. Dönem Siirt Milletvekili seçildi.

- 11 Mart 2003'te Abdullah Gül hükümeti istifa etti. 14 Mart 2003'te Recep Tayyip ErdoÄŸan hükümeti kuruldu

- AK Parti'nin genel baÅŸkanÄ± olduÄŸu 2002, 2007, 2011 genel seçimlerinden zaferle ayrÄ±ldÄ±. 2004, 2009, 2014 yerel seçimlerinde de ErdoÄŸan'Ä±n liderliÄŸindeki AK Parti Türkiye genelinde birinci oldu.

- 2007, 2010 referandumlarÄ±nda kazanan taraf oldu.