Ana Sayfa | SÄ°YASET 02/05/2017 13:33

Mehmet ÅžimÅŸek'in fotoÄŸrafÄ±nÄ± eleÅŸtiren CHP'li vekil Ã¶zÃ¼r diledi

mehmet ÅŸimÅŸek

Alman Maliye BakanÄ± Wolfgang Schaeuble ile BaÅŸbakan YardÄ±mcÄ±sÄ± Mehmet ÅžimÅŸek'in birlikte Ã§ekildiÄŸi bir kareyi paylaÅŸan CHP'li vekil BekaroÄŸlu, eleÅŸtirdiÄŸi fotoÄŸraftaki Alman BakanÄ±n engelli olduÄŸunu bilmediÄŸi iÃ§in Ã¶zÃ¼r diledi

BaÅŸbakan YardÄ±mcÄ±sÄ± Mehmet ÅžimÅŸek'in Alman Maliye BakanÄ± Wolfgang Schaeuble ile çekilen fotoÄŸrafÄ±nÄ± eleÅŸtiren CHP Ä°stanbul milletvekili Mehmet BekaroÄŸlu, Alman bakanÄ±n engelli olduÄŸunu bilmediÄŸini belirterek Twitter adresinden özür diledi. BekaroÄŸlu, "Gerçekten çok mahçup oldum, tekrar tekrar özür dilerim." mesajÄ±nÄ± paylaÅŸtÄ±. BaÅŸbakan YardÄ±mcÄ±sÄ± Mehmet ÅžimÅŸek'in, Almanya Maliye BakanÄ± Wolfgang Schauble ile çekilmiÅŸ bir fotoÄŸrafÄ±nÄ± Twitter adresinden paylaÅŸan CHP Ä°stanbul milletvekili Mehmet BekaroÄŸlu, fotoÄŸrafÄ±n altÄ±na, "Maliye BakanlarÄ±; biri Alman biri Türk. Ecevit'in hasta haliyle ABD BaÅŸkanÄ± ile resmini yÄ±llardÄ±r diline dolayanlara" diye yazdÄ±.

 

 

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