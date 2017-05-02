ErdoÄŸan ile Hindistan'a giden MHP'li vekilden aÃ§Ä±klama geldi

CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan'Ä±n Hindistan ziyaretine katÄ±lan tek MHP'li vekil olan Saffet SancaklÄ± bu durumun nasÄ±l olduÄŸunu anlattÄ±

CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan'Ä±n Hindistan seyahati sÄ±rasÄ±nda uçakta MHP'li Saffet SancaklÄ± ve Erhan Usta'nÄ±n görüntülenmesi tartÄ±ÅŸmalara yol açmÄ±ÅŸtÄ±. Ä°ki MHP'li vekilin yeni kabinede bakan olabileceÄŸi iddialarÄ± gündeme gelmiÅŸti. Seyahat dönüÅŸü konuyla ilgili açÄ±klama yapan SancaklÄ±, "CumhurbaÅŸkanÄ±, TBMM BaÅŸkanÄ±, BaÅŸbakan ve BakanlarÄ±n sürekli yurt dÄ±ÅŸÄ± seyahatleri oluyor, MHP'den de bu seyahatler için milletvekili talebinde bulunuldu. Programlarda Türkiye'yi en iyi ÅŸekilde temsil ettik ve ülkemize döndük." dedi.

"PARTÄ°DEN MÄ°LLETVEKÄ°LÄ° TALEP EDÄ°LDÄ°"

SancaklÄ±, partisinin Grup ToplantÄ±sÄ±'nÄ±n ardÄ±ndan, CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan'Ä±n Hindistan ziyareti sÄ±rasÄ±nda heyette yer almasÄ±na iliÅŸkin basÄ±n mensuplarÄ±nÄ±n sorularÄ±nÄ± yanÄ±tladÄ±.CumhurbaÅŸkanÄ±, TBMM BaÅŸkanÄ±, BaÅŸbakan ve BakanlarÄ±n sürekli yurt dÄ±ÅŸÄ± seyahatlerinin olduÄŸunu, MHP'den de bu seyahatler için milletvekili talebinde bulunulduÄŸunu ifade eden SancaklÄ±, en son CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan'Ä±n Hindistan ziyaretine eÅŸlik etmek amacÄ±yla partiden kendisinin görevlendirildiÄŸini belirtti.

"ERDOÄžAN'LA ÇOK ESKÄ°DEN TANIÅžIYORUZ, TÜRKÄ°YE'NÄ°N MESELELERÄ°NÄ° KONUÅžTUK"

Türkiye-Hindistan arasÄ±ndaki devletler arasÄ± görüÅŸmelere ve iÅŸ dünyasÄ± arasÄ±ndaki forumlara katÄ±ldÄ±klarÄ±nÄ± dile getiren SancaklÄ±, "Programlarda Türkiye'yi en iyi ÅŸekilde temsil ettik ve ülkemize geri döndük. CumhurbaÅŸkanÄ± ile uçakta ve orada beraberdik, kendisiyle zaten çok eskiden tanÄ±ÅŸÄ±yoruz. Kendisiyle genelde Türkiye'nin meselelerini konuÅŸtuk. Güzel sohbetler ettik." diye konuÅŸtu.