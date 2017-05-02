Ana Sayfa | SÄ°YASET 02/05/2017 14:52

CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan tÃ¶ren salonunda bÃ¼yÃ¼k coÅŸkuyla karÅŸÄ±landÄ±

erdoÄŸan

CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, AKP Genel Merkezi'nde katÄ±ldÄ±ÄŸÄ± tÃ¶rende alkÄ±ÅŸla karÅŸÄ±lanÄ±rken, salonda bÃ¼yÃ¼k bir coÅŸku vardÄ±

CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan, 979 gün sonra tekrar üye olmak için kurucusu ve doÄŸal lideri olduÄŸu AK Parti'ye geldi. ErdoÄŸan, AK Parti'ye SöÄŸütözü Caddesi üzerindeki genel baÅŸkan giriÅŸinden girdi.

BAÅžBAKAN KARÅžILADI

CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan burada, AK Parti Genel BaÅŸkanÄ± ve BaÅŸbakan Binali YÄ±ldÄ±rÄ±m, YÄ±ldÄ±rÄ±m'Ä±n eÅŸi Semiha YÄ±ldÄ±rÄ±m, BaÅŸbakan YardÄ±mcÄ±sÄ± Nurettin Canikli, TBMM BaÅŸkan Vekili AyÅŸenur BahçekapÄ±lÄ± ve AK Parti genel baÅŸkan yardÄ±mcÄ±larÄ± tarafÄ±ndan karÅŸÄ±landÄ±.

GRUPTA BÜYÜK COÅžKU

CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, daha sonra AK Parti'ye üyelik töreninin gerçekleÅŸtirileceÄŸi salona geçti. ErdoÄŸan saloan girdiÄŸinde büyük coÅŸku yaÅŸandÄ±. Milletvekilleri ErdoÄŸan'Ä± ayakta bekledi, salona girdiÄŸinde ise grup alkÄ±ÅŸtan yÄ±kÄ±ldÄ±. Salonda UÄŸur IÅŸÄ±lak'Ä±n seslendirdiÄŸi ErdoÄŸan'a uyarlanan Dombra ÅŸarkÄ±sÄ± çaldÄ±.

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