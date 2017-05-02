MHP lideri BahÃ§eli partisinin grup toplantÄ±sÄ±nda konuÅŸtu

MHP lideri Devlet BahÃ§eli partisinin grup toplantÄ±sÄ±nda Ã¶nemli aÃ§Ä±klamalarda bulundu

MHP Genel BaÅŸkanÄ± Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantÄ±sÄ±nda yaptÄ±ÄŸÄ± konuÅŸmada, bugünkü ortam ve süreçte Türkiye’nin önünde beÅŸ aÅŸamalÄ± ve birbiriyle baÄŸlantÄ±lÄ± gündemi bulunduÄŸunu, bunlarÄ±n üstesinden gelmenin "artÄ±k milli sorumluluk" olduÄŸunu ifade etti.

Devlet Bahçeli, birinci gündemin, terörle mücadelenin çok etkin, çok acÄ±masÄ±z, çok kararlÄ± ve milli güç unsurlarÄ±nÄ±n çok yoÄŸun katÄ±lÄ±mÄ±yla icra ve devamÄ±; ikincisinin, cumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± hükümet sistemine istikrar içinde geçebilmek amacÄ±yla uyum yasalarÄ±nÄ±n uzlaÅŸmayla çÄ±karÄ±lmasÄ±; üçüncüsünün, gecikmiÅŸ, ihmale uÄŸramÄ±ÅŸ, vatandaÅŸlarÄ±n umutla beklediÄŸi sosyal ve ekonomik iyileÅŸtirmeleri ve yapÄ±sal reformlarÄ±n gerçekleÅŸtirilmesi olduÄŸunu kaydetti.

"Henüz hatÄ±rlÄ± ve imtiyazlÄ± isimlere dokunulamamÄ±ÅŸtÄ±r"

"FETÖ’yle sürdürülen mücadelenin yeterli, doyurucu, tatmin edici seviyelere ulaÅŸamadÄ±ÄŸÄ± son geliÅŸmelerden anlaÅŸÄ±lmaktadÄ±r." ifadesini kullanan Bahçeli, "FETÖ virüsü her yere bulaÅŸmÄ±ÅŸtÄ±r. Bu hain terör örgütü devlet ve toplum hayatÄ±nÄ±n hücrelerine kadar sÄ±zmÄ±ÅŸ, sirayet etmiÅŸtir. KarÅŸÄ±mÄ±zda ki tablo dehÅŸet vericidir." diye konuÅŸtu. Bahçeli, sözlerini ÅŸöyle sürdürdü:

"FETÖ’nün ucu nereye dayanÄ±yorsa oraya kadar gidilmeli ve kökü kazÄ±nmalÄ±dÄ±r. Bu katil çetenin, bu Türkiye düÅŸmanÄ± yapÄ±lanmanÄ±n bulunduklarÄ± her alandan tamamen sökülüp atÄ±lmasÄ± milli beka meselesidir. Mücadeleden ödün verilmemelidir. Bu yapÄ±lÄ±yorken adalete de yüz çevrilmemeli, dudak bükülmemelidir. Kim suçlu, kim suçsuz; kim mazlum kim melun iyi ve net olarak ayÄ±rt edilmelidir. Vebal hepimizin omuzlarÄ±ndadÄ±r. Sorumluluk herkesindir. Ancak FETÖ’yle mücadelede aÄŸaca bakarken ormanÄ±n gözden kaçtÄ±ÄŸÄ±na dair kanaat ve yorumlar da artmaktadÄ±r. Henüz tabandan tavana çÄ±kÄ±lamamÄ±ÅŸtÄ±r. Henüz FETÖ’yle baÄŸ ve baÄŸlantÄ±sÄ± olan makam ve mevki sahiplerine, hatÄ±rlÄ± ve imtiyazlÄ± isimlere dokunulamamÄ±ÅŸtÄ±r. Mesela zabit katibini, vaizi, teknisyeni, ÅŸoförü, odacÄ±yÄ±, iÅŸçiyi, uzman ve diÄŸer görevlileri devletten atmakla hedefe varmak düÅŸünülemeyecektir. EÄŸer bu saydÄ±klarÄ±m suçlu ve FETÖ’nün yanÄ±nda ise diyeceÄŸimiz bir ÅŸey yoktur. Fakat mevzi baÅŸarÄ±larla stratejik sonuçlara ulaÅŸmak hayaldir. Ata binsek de ayaÄŸÄ±mÄ±z hala yerdeyse bir sorun var demektir. Davulun kasnaÄŸÄ±na vurmak, çalÄ± dibi yoklamak, öküz altÄ±nda buzaÄŸÄ± aramak, iÄŸneyle kuyu kazmak akla yatkÄ±n ve çÄ±kar yol deÄŸildir. ÇalÄ±mlarÄ±na bakÄ±lsa çÄ±rak durulacak, kirli çehre ve çevrelerine bakÄ±lsa buruÅŸturulup atÄ±lacak isimler maalesef yerli yerindedir."

"Ak koyun kara koyun ortaya çÄ±ksÄ±n istiyoruz"

Bahçeli, kriptolarÄ±n kademede ve kendilerini emniyete aldÄ±ÄŸÄ±na deÄŸinerek, ÅŸu ifadeleri kullandÄ±:

"Soruyorum, FETÖ’yle irtibatÄ± olanlar arasÄ±nda memur var da meÅŸhur siyasetçi, bürokrat yok mudur? Cebinde bir dolar taÅŸÄ±yan, bankada milyon dolarlarÄ± barÄ±ndÄ±ran çürümüÅŸler nerededir? SÄ±radan insana güç yetiyor, hemen hukuk devreye giriyor da eÄŸer varsa siyaset ve devlet yönetiminin tepesindeki kiÅŸilere sÄ±ra geldiÄŸinde neden sessizlik, tepkisizlik ve hareketsizlik oluyor? Bunun sÄ±rrÄ± nedir? DahasÄ± neye yorulmalÄ±dÄ±r? Telefonuna ByLock indirmiÅŸ, PensilvanyalÄ± iblisle irtibatÄ± açÄ±k ve kesin olan FETÖ kalÄ±ntÄ±larÄ±nÄ±n, kÄ±lÄ±ktan kÄ±lÄ±ÄŸa giren kripto yüzlerin yakalarÄ±ndan ne zaman tutulacak, adalet yerini ne zaman bulacaktÄ±r? Hukukun karÅŸÄ±sÄ±nda herkes eÅŸittir. Hiçbir sÄ±fat, unvan, görev, mevki, ÅŸöhret suçu ve suçluyu gizlemeye yetmeyecektir. Türkiye’ye ihanet eden kimse hesabÄ±nÄ± vermelidir. Emniyet, TSK, medya, bürokrasi baÅŸta olmak üzere toplamda sekiz alanda temizlik sürerken, siyasete gelince duruluyor, bekleniyor, aÄŸÄ±rdan alÄ±nÄ±yorsa bir bit yeniÄŸi var demektir."

"EÄŸer ip inceldiyse kopsun diyoruz. Ak koyun kara koyun ortaya çÄ±ksÄ±n istiyoruz." diyen Bahçeli, "SayÄ±n CumhurbaÅŸkanÄ±’na, SayÄ±n BaÅŸbakan’a çaÄŸrÄ±da bulunuyorum: FETÖ’nün son mensubu, en son ferdi yakalanÄ±p adalete teslim edilesiye kadar durmak, beklemek, gecikmek, hafife almak, 'dün yanÄ±mÄ±zdaydÄ±, yakÄ±nÄ±mÄ±zdÄ±, arkadaÅŸÄ±mÄ±zdÄ±, vefaydÄ±, ÅŸuydu buydu' demek haramdÄ±r, bunlara karÅŸÄ± mücadele ise sonuna kadar helaldir." deÄŸerlendirmesinde bulundu.

"CHP halkÄ±n iradesine bir kumpas giriÅŸimi olduÄŸunu söyleyecek kadar yüzsüzleÅŸmiÅŸtir"

"Evet diyen vatandaÅŸlarÄ±mÄ±z kadar 'hayÄ±r' iradesi gösteren vatandaÅŸlarÄ±mÄ±z da bizim için deÄŸerli, tercihleri saygÄ±ndÄ±r." ifadesini kullanan Bahçeli, konuÅŸmasÄ±na ÅŸöyle devam etti:

"CHP’nin freni patlamÄ±ÅŸ kamyon gibi kontrolsüz tavrÄ± ise bizzat kendisini küçük düÅŸürmektedir. Müflis CHP öyle bir kÄ±sÄ±r döngüye düÅŸmüÅŸtür ki YSK kararÄ±nÄ±n, seçim güvenliÄŸine yönelik bir darbe, halkÄ±n iradesine yönelik bir kumpas giriÅŸimi olduÄŸunu söyleyecek kadar yüzsüzleÅŸmiÅŸtir. 16 Nisan'a gölge düÅŸürmek amacÄ±yla mühürden baÅŸlayan tartÄ±ÅŸmalarÄ±n Avrupa Ä°nsan HaklarÄ± Mahkemesi'ne (AÄ°HM) kadar uzayacaÄŸÄ± görülmektedir. CHP havanda su dövmekte, kÄ±ÅŸkÄ±rttÄ±ÄŸÄ± cepheleÅŸmeden 'ne kazanÄ±rÄ±m' arayÄ±ÅŸÄ±ndadÄ±r. Milli irade 16 Nisan'da hükmünü vermiÅŸ, konuyu kapatmÄ±ÅŸtÄ±r. SandÄ±kta kaybedenlerin, milletimizin demokratik ve hür seçimiyle verdiÄŸi kararÄ±nÄ± çarpÄ±tmaya kalkÄ±ÅŸmasÄ± ve bundan zafer ummasÄ± hezeyandÄ±r."

Bahçeli, terörizmle mücadele halindeyken, dost ve müttefik ülke ABD'nin hem nalÄ±na hem de mÄ±hÄ±na vurmasÄ±nÄ±n abesle iÅŸtigal olduÄŸuna iÅŸaret ederek, "Geçen haftaki hava harekatÄ±mÄ±zÄ±n peÅŸinden PYD-YPG'nin yanÄ±na koÅŸan bazÄ± ABD'li subaylarÄ±n görüntülenmesi içler acÄ±sÄ±dÄ±r. Yine geçen hafta YPG paçavralarÄ±nÄ±n taÅŸÄ±ndÄ±ÄŸÄ± bir konvoy içinde ABD bayraklarÄ±nÄ±n da taÅŸÄ±nÄ±p dalgalandÄ±rÄ±lmasÄ± en hafif ifadeyle teröre çanak tutmak, cinayetlere yardÄ±m ve yataklÄ±k yapmaktÄ±r." diye konuÅŸtu.

Bahçeli'den "hükümette görev alacaklarÄ±" iddialarÄ±na yanÄ±t

Bahçeli, partisinin grup toplantÄ±sÄ± sonrasÄ± gazetecilerin sorularÄ±nÄ± yanÄ±tladÄ±.

OlasÄ± bir koalisyonda MHP'nin bazÄ± kriterleri olduÄŸu yönündeki haberlerin hatÄ±rlatÄ±lmasÄ± üzerine Bahçeli, "MHP'nin ÅŸu kadar bakanlÄ±k almak suretiyle koalisyon ortaÄŸÄ± olacaÄŸÄ±" ÅŸeklindeki görüÅŸlerin tamamen yanlÄ±ÅŸ bir kanaat olduÄŸunu söyledi. Bahçeli, bunun, MHP'yi baÅŸka bir zeminde tartÄ±ÅŸmaya açmak olduÄŸunu ifade etti.

Åžu an için 65'inci Hükümet'in görevinin baÅŸÄ±nda olduÄŸunu anÄ±msatan Bahçeli, sözlerini ÅŸöyle sürdürdü:

"Bu hükümet, Adalet ve KalkÄ±nma Partisi'nin hükümetidir. DolayÄ±sÄ±yla hükümetteki herhangi bir deÄŸiÅŸiklik kanaati AKP'lilere aittir. Bugün ayrÄ±ca anayasa deÄŸiÅŸikliÄŸi sonrasÄ±, SayÄ±n CumhurbaÅŸkanÄ± partisine tekrar dönmektedir ve 21 MayÄ±s'ta da büyük kurultaylarÄ±nÄ±, olaÄŸanüstü olarak toplayacaklardÄ±r. Bu onlarÄ±n iÅŸidir, kamuoyu olarak bütün siyasi partilerin, geliÅŸmeleri saygÄ±yla takip etmesi anlamÄ±na gelir. O sebepten dolayÄ±, 'hükümet de yer alacaÄŸÄ±z, bunun için kriterlerimiz ÅŸunlarÄ±dÄ±r' böyle ÅŸeylerin aslÄ± yoktur. Milliyetçi Hareket Partisi 48 yÄ±llÄ±k tüzel kiÅŸiliÄŸe sahip, 250 yÄ±llÄ±k bir fikri temel üzerine oturmuÅŸ güçlü bir partidir. Rakamsal olarak bugün 35'te olabiliriz ama özgün aÄŸÄ±rlÄ±ÄŸÄ±mÄ±z çok çok üstündedir, onu herkesin anlamasÄ± lazÄ±mdÄ±r. Gün gelir milliyetçi harekete de tek baÅŸÄ±na iktidar nasip olur inÅŸallah."

Bir baÅŸka gazetecinin, "Bu, AK Partiden teklif gelirse kesinlikle kabul etmeyeceÄŸiniz anlamÄ±nÄ± mÄ± geliyor?" sorusuna Bahçeli, "Çok isabetli, doÄŸru söylüyorsunuz." karÅŸÄ±lÄ±ÄŸÄ±nÄ± verdi. Bahçeli, "Yani herhangi bir bakan vermeyeceksiniz..." denilmesi üzerine, "Öyle ÅŸey olur mu efendim? MHP nasÄ±l bir partidir, baÅŸkalarÄ±nÄ±n eksiÄŸini, gediÄŸini tamamlamak için yama kurmaya hazÄ±r bir parti midir?" ifadesini kullandÄ±. "Bugüne kadar böyle bir teklif geldi mi?" sorusuna Bahçeli, "gelmedi" yanÄ±tÄ±nÄ± verdi.