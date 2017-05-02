CHP lideri KÄ±lÄ±Ã§daroÄŸlu partisinin grup toplantÄ±sÄ±nda konuÅŸtu

CHP lideri Kemal KÄ±lÄ±Ã§daroÄŸlu partisinin grup toplantÄ±sÄ±nda Ã¶nemli aÃ§Ä±klamalarda bulundu

CHP Genel BaÅŸkanÄ± Kemal KÄ±lÄ±çdaroÄŸlu, partisinin grup toplantÄ±sÄ±nda konuÅŸtu. CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan’Ä±n AK Parti üyeliÄŸine iliÅŸkin KÄ±lÄ±çdaroÄŸlu, “Bugün tarafsÄ±z bir cumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± süreci doluyor artÄ±k. Bir partinin genel baÅŸkanÄ± artÄ±k 80 milyonun CumhurbaÅŸkanÄ± olamaz. O dönem bitti. Bir partinin genel baÅŸkanÄ± sadece o partiye oy verenlerin CumhurbaÅŸkanÄ±dÄ±r. SaygÄ±yÄ± da bu çerçevede görecektir. TarafsÄ±zlÄ±k üzerine yemin edildi. Bir partinin genel baÅŸkanÄ± hangi tarafsÄ±zlÄ±k üzerine yemin edecek? Fenerbahçe kaptanÄ±nÄ± Fenerbahçe maçÄ±nda hakem yapacaksÄ±n olur mu böyle ÅŸey. Biz bunu anlattÄ±ÄŸÄ±mÄ±zda inanmÄ±yorlardÄ±. KÄ±lÄ±çdaroÄŸlu doÄŸru söylemiyor deniyordu. Bugün hepiniz tanÄ±k oluyorsunuz. Bugün törenle üye oluyor. Bir partinin genel baÅŸkanÄ± AYM’ye, HSYK’ya hakim tayin edecek. Bütün üst düzey yöneticileri tayin edecek. Devlet de o olacak” dedi. KÄ±lÄ±çdaroÄŸlu, yumruÄŸunu kürsüye vurarak, “Buna elbette izin vermeyeceÄŸiz. Onun için diyorum mücadelemiz yeni baÅŸlÄ±yor diye” dedi.

KÄ±lÄ±çdaroÄŸlu, referandumdan sonra olaÄŸanüstü kongre tartÄ±ÅŸmalarÄ± ve parti içi muhalefet için “Parti içi kavgaya asla izin vermeyeceÄŸiz. Kavga edenleri gerekirse kapÄ±nÄ±n önüne koyacaÄŸÄ±z” dedi. CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan’Ä±n AKP’ye üye olmasÄ±nÄ± da deÄŸerlendiren KÄ±lÄ±çdaroÄŸlu, “Partinin genel baÅŸkanÄ±, o partiye oy verenlerin cumhurbaÅŸkanÄ±dÄ±r” dedi.

KÄ±lÄ±çdaroÄŸlu'nun açÄ±klamalarÄ±ndan satÄ±r baÅŸlarÄ±:

Ä°ÅŸçilerin hakkÄ±nÄ± sonuna kadar savunacaÄŸÄ±z. 15 yÄ±ldÄ±r istikrar diyorlar. Nerede istikrar? Hangi istikrardan bahsediyorlar? YoksulluÄŸun istikrarÄ±, iÅŸsizliÄŸin istikrarÄ±ndan bahsediyorlar.

25 Nisan bizim için bir dönüm noktasÄ±dÄ±r. KÄ±zÄ±yorum AKPM niye bizi denetim altÄ±na aldÄ±. BakÄ±n deÄŸerli arkadaÅŸlar AKPM iki ÅŸeyden dolayÄ± bunu yaptÄ±. Bir, 15 Temmuz Darbe giriÅŸimi, iki terörle mücade… Sonra ne diyor. Sen bunlarÄ± istismar ettin. Gazetecileri, akademisyenleri içeri aldÄ±n. Mal varlÄ±klarÄ±na el koydun. AKPM demokrasi kesintiye uÄŸradÄ± diyor. Sonra ne oldu? Referandum.

Madem referandumdan bahsettik. OHAL uygulamalarÄ±na kÄ±saca deÄŸinmek isterim. Ä°ki yeni KHK daha yayÄ±nlandÄ±. Hükümete OHAL için bir tavsiyede bulunalÄ±m. Demokrasimizin, vatandaÅŸlarÄ±mÄ±zÄ±n hak ve özgürlükleri için hukuk devleti için OHAL ilan edilmesi tavsiye edilmiÅŸtir. Binali Bey baÅŸkanlÄ±k referandumu öncesi OHAL kaldÄ±rÄ±lacak demiÅŸti.

OHAL uygulamalarÄ±yla Anayasa askÄ±ya alÄ±nmÄ±ÅŸtÄ±r. TBMM’nin açÄ±kça onuruyla oynanmaktadÄ±r. Son kararnamede bir komisyon kurulmasÄ± yer almÄ±ÅŸtÄ±. Bu komisyonun yasalara göre hiçbir sorumluluÄŸu yok. Hak, hukuk ve adalet kavramlarÄ± artÄ±k Türkiye’de yoktur. Hapisaneler tÄ±ka basa doludur. Ä°ÅŸkence ve kötü muamele Türkiye Cumhuriyeti tarafÄ±ndan uygulanmaktadÄ±r. 150’ye yakÄ±n gazeteci hapiste. Ahmet ÅžÄ±k Gülen Cemaatini anlattÄ±ÄŸÄ± kitap yüzünden tutuklandÄ±. Åžimdi FETÖ’ye destek verdiÄŸi gerekçesiyle tutuklu.

Orada oturan yargÄ±ç, YSK’nin çetesini oluÅŸturmaktadÄ±r.

Ben hakim deÄŸilim, ben çeteyim diyor. Senin çeteliÄŸini göstereceÄŸiz. YargÄ±ç dediÄŸin onurlu olur. KanunlarÄ± ben tanÄ±mÄ±yorum diyen insana yargÄ±ç mÄ± denir? Yüksek Seçim Kurulu deyince, bu ülkenin en az yarÄ±sÄ± yüzde 49’u hayÄ±r dedi. Yüzde 49, bu ülkede demokrasiye inananlarÄ±n ortak oyudur. Demokrasiden yana olan herkesle konuÅŸacaÄŸÄ±z. Bizim ‘hayÄ±r’Ä±mÄ±z sona ermiÅŸ deÄŸildir. Biz demokrasi mücadelesini yeni baÅŸlatÄ±yoruz.

Parti içi kavgaya asla izin vermeyeceÄŸiz. Kavga edenleri gerekirse kapÄ±nÄ±n önüne koyacaÄŸÄ±z. (KÄ±lÄ±çdaroÄŸlu’nun bu çÄ±kÄ±ÅŸÄ± sonrasÄ± toplantÄ± salonunda alkÄ±ÅŸlar yükseldi)