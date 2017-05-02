Muharrem Ä°nce'den Deniz Baykal'a tepki

CHP Yalova Milletvekili Muharrem Ä°nce, Antalya Milletvekili Deniz Baykalâ€™Ä±n, cumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± iÃ§in Abdulah GÃ¼l'Ã¼ iÅŸaret etmesine tepki gÃ¶sterdi

Muharrem Ä°nce, Deniz Baykal'Ä±n 11. CumhurbaÅŸkanÄ± Abdullah Gül'le ilgili sözlerine, "Ä°kinci bir Ekmeleddin vakasÄ± yaÅŸamak istemiyoruz. KonuÅŸacaklarÄ±m var ama ÅŸimdilik bu kadar yeter. Ä°kinci bir Ekmeleddin vakasÄ±na kanÄ±mÄ±n son damlasÄ±na kadar mücadele edeceÄŸim." dedi.

HEMEN OLAÄžANÜSTÜ KURULTAYI TOPLAYABÄ°LÄ°RLER

Partisindeki olaÄŸanüstü kurultay tartÄ±ÅŸmalarÄ±na iliÅŸkin de konuÅŸan Ä°nce, "ArkadaÅŸlarÄ±mÄ±z kasÄ±m ayÄ±nda olaÄŸan kurultay planlÄ±yorlarsa bu teknik olarak, hukuken mümkün deÄŸildir. Ama ben onlara bir yol göstereyim; hemen olaÄŸanüstü kurultayÄ± toplayabilirler." dedi.