CHP'li Baykal 2019 yÄ±lÄ±nda yapÄ±lacak seÃ§im Ã¶ncesi ne dedi

CHP Antalya Milletvekili Deniz Baykal, bir TV kanalÄ±nda yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamalara iliÅŸkin TBMM'de konuÅŸtu

Söylenmesi gerekenleri söylediÄŸini, bir görev yaptÄ±ÄŸÄ±nÄ± ifade eden Baykal, sorumluluk duygusu içinde uyarÄ±, öneri de içeren bir yol haritasÄ± ortaya koyduÄŸunu belirtti. Baykal, bunun CHP ve Türkiye için de demokratik çÄ±kÄ±ÅŸ yolu olduÄŸuna yürekten inandÄ±ÄŸÄ±nÄ± vurgulayarak, "Bunun üzerine ek açÄ±klama yapmaya gerek yok. Herkes içine sindirsin, deÄŸerlendirsin, tartsÄ±n. Sonunda da herhalde doÄŸru bir oluÅŸum ortaya çÄ±kar, doÄŸru bir karar alÄ±nÄ±r, yeni bir süreç baÅŸlar." diye konuÅŸtu.

"Siyasi öneri olarak anlaÅŸÄ±lmasÄ± çok yanlÄ±ÅŸ olur"

Eski CumhurbaÅŸkanÄ± Abdullah Gül ile ilgili sözlerinin tartÄ±ÅŸmaya yol açtÄ±ÄŸÄ±nÄ±n anÄ±msatÄ±lmasÄ± üzerine Baykal, zerafeti, nezaketi siyasetten ayÄ±rmayÄ± bilmek gerektiÄŸini belirtti. Baykal, sözlerini ÅŸöyle sürdürdü:

"Orada bir zerafet, nezaket anlayÄ±ÅŸÄ± içinde deÄŸerlendirme yaptÄ±m sorulmuÅŸ bir soruya cevaben. Benim bir önerim, deÄŸerlendirmem olarak böyle bir ÅŸey ortaya çÄ±kmadÄ±. Elbette deÄŸerlendiririz, saygÄ±deÄŸer bir insan, görev yapmÄ±ÅŸ birisi. Bunu söylemek, asgari siyasi nezaket, zerafet gereÄŸidir. Bu anlayÄ±ÅŸ içinde deÄŸerlendirmemi yaptÄ±m. Bir siyasi deÄŸerlendirme, siyasi karar, siyasi öneri olarak bunun anlaÅŸÄ±lmasÄ± çok yanlÄ±ÅŸ olur."

"Önerinin yerine getirilmesinin bir anlamÄ±, deÄŸeri vardÄ±r"

Baykal'a, CHP Yalova Milletvekili Muharrem Ä°nce'nin, olaÄŸan kurultayÄ±n öne çekilerek kasÄ±m ayÄ±nda yapÄ±lmasÄ±nÄ±n teknik olarak mümkün olmadÄ±ÄŸÄ± yönündeki açÄ±klamasÄ± da soruldu.

Baykal, bunun geriye çekilmek deÄŸil ileri gitmek olduÄŸunu, zorlama arayÄ±ÅŸÄ± içinde bulunmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirtti. Baykal, bir öneri yaptÄ±ÄŸÄ±nÄ± dile getirerek, "Önerinin yerine getirilmesinin bir anlamÄ±, deÄŸeri vardÄ±r, yerine getirilmemesinin de bir sorumluluÄŸu vardÄ±r." dedi.