CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan'dan AB'ye sert tepki

CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan, AKP'ye yeniden Ã¼ye olduÄŸu tÃ¶rende Avrupa BirliÄŸine iliÅŸkin sert aÃ§Ä±klamalarda bulundu

CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, referandum sonrasÄ±nda Avrupa BirliÄŸi yetkililerinden gelen açÄ±klamalara tepki göstererek "Önce verdiÄŸiniz sözleri tutacaksÄ±nÄ±z, aksi takdirde sizinle görüÅŸecek bir ÅŸeyimiz kalmaz" dedi.

Avrupa Komisyonu'nun geniÅŸlemeden sorumlu üyesi Johannes Hahn, bugün Reuters'a verdiÄŸi röportajda Türkiye'nin referandumla birlikte AB perspektifinden uzaklaÅŸtÄ±ÄŸÄ±nÄ± söylemiÅŸ ve "Türkiye için AB rüyasÄ± ÅŸimdilik bitti" demiÅŸti.

'Suriye'nin kuzeyindekendi göbeÄŸimizi kendimiz keseceÄŸiz'

ErdoÄŸan AKP Genel Merkezi'ndeki konuÅŸmasÄ±nda Suriye politikasÄ±na da deÄŸindi ve Suriye'nin kuzeyindeki geliÅŸmeler için "BaÅŸkasÄ±ndan bize destek yok, o zaman kendi göbeÄŸimizi kendimiz keseceÄŸiz" ifadesini kullandÄ±.

ErdoÄŸan, "Bizim bayraÄŸÄ±mÄ±za alternatif bir bayrak düÅŸünülemez. Biz o paçavralara o niyetle bakanlara o niyetle bakmayÄ±z. PYD, YPG, onlarÄ±n Kuzey Suriye'deki hedeflerini biz kursaÄŸÄ±nda bÄ±rakacaÄŸÄ±z" diye konuÅŸtu.

Üç yÄ±l aradan sonra AKP üyesi olan ErdoÄŸan, üyelik töreninin gerçekleÅŸeceÄŸi AKP Genel Merkezi'ne ailesi ve torunlarÄ±yla birlikte geldi.

Partinin kapÄ±sÄ±nda Bakanlar Kurulu üyeleri ve AKP'li temsilciler ErdoÄŸan'Ä± karÅŸÄ±ladÄ±.

KarÅŸÄ±lamanÄ±n ardÄ±ndan partinin konferans salonunda üyelik töreni baÅŸladÄ±.

ErdoÄŸan: AÅŸkÄ±ma dönüyorum

Düzenlenen törende konuÅŸan ErdoÄŸan, "27 AÄŸustos 2014'te cumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± görevine seçilmem sebebiyle ayrÄ±lmak zorunda olduÄŸum yuvama, sevdama, aÅŸkÄ±ma bugün yeniden dönüyorum" dedi.

"Bu ayrÄ±lÄ±k bir resmi ayrÄ±lÄ±ktÄ±. AramÄ±zdaki mesafe mevzuat gereÄŸiydi. Gönlümüz hep beraberdi. Gönüllere sÄ±nÄ±r çizmek, duvar örmek mümkün deÄŸildir" diyen ErdoÄŸan sözlerine ÅŸöyle devam etti:

"AK Parti asÄ±rlar öncesinden baÅŸlamÄ±ÅŸ kutlu bir yürüyüÅŸ ve davanÄ±n mirasÄ±nÄ± omuzlarÄ±nda taÅŸÄ±r demiÅŸtim. Yeri geldi biz milletimiz için gövdemizi siper ettik, yeri geldi millet bizim için gövdesini siper etti. 15 Temmuz bunun ispatÄ±ydÄ±. CumhurbaÅŸkanÄ± seçildiÄŸimde 'Bu bir veda deÄŸil, baÅŸlangÄ±çtÄ±r' demiÅŸ ve yeni dönemi Fatiha ile baÅŸlatmÄ±ÅŸtÄ±m."

'AK Parti siyaseti sosyal bilimler literatürüne girdi'

ErdoÄŸan, baÅŸlattÄ±klarÄ± siyasi hareketin literatüre girdiÄŸini de söyleyerek ÅŸöyle konuÅŸtu:

"Sosyal bilimler literatürüne AK Parti siyaseti kavramÄ± diye bir kavramÄ± kazandÄ±rdÄ±ÄŸÄ±mÄ±za inanÄ±yorum, inanmasalar da gerçek bu. Bu artÄ±k var mÄ±, var. Literatüre girdi mi, girdi. Davetimize katÄ±lmamaktan mecliste ayaÄŸa kalkmamaya kadar akÄ±llarÄ±na gelen her türlü direniÅŸi sergilediler. Akla hayale gelmeyecek saygÄ±sÄ±zlÄ±klar sergilediler. Milletin kendi evine, CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± Külliyesi'ne sahip çÄ±kmasÄ± sayesinde kendilerine çeki düzen vermek zorunda kaldÄ±lar. Buraya gelmeyeceÄŸini söyleyen kim varsa sonunda BeÅŸtepe'nin yolunu öÄŸrendi."

'AcÄ±rsak acÄ±nacak hale gelebiliriz'

Fethullah Gülen yapÄ±lanmasÄ± hakkÄ±nda da konuÅŸan ErdoÄŸan, "Öyle veya böyle, bir gerçeÄŸi bilelim ki takiyyenin bu kadar baÅŸarÄ±lÄ± yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ± baÅŸka bir örgüt yoktur. AcÄ±rsak acÄ±nacak hale gelebiliriz. Bu gerçeÄŸi görmemiz lazÄ±m" dedi.

15 Temmuz darbe giriÅŸiminin ardÄ±ndan ilan edilen olaÄŸanüstü hâl döneminde 150 bine yakÄ±n kiÅŸi görevden uzaklaÅŸtÄ±rÄ±lmÄ±ÅŸ, 40 bin kiÅŸi de tutuklanmÄ±ÅŸtÄ±.

Gülen hareketinin ABD yapÄ±lanmasÄ±na vurgu yapan ErdoÄŸan, "ABD'deki okullardan yÄ±lda 750 milyon dolar kazanÄ±yorlar. ParayÄ± ABD devleti ödüyor. Bu soru iÅŸaretlerinin giderilmesi lazÄ±m" dedi.

'Ev sahibine hoÅŸ geldiniz demeye gerek yok'

Törende konuÅŸan BaÅŸbakan Binali YÄ±ldÄ±rÄ±m ise, "Özlemek sabretmektir, yÄ±llarÄ±, aylarÄ±, saatleri izlemektir, gelecekse beklenen, beklemek güzeldir" diye baÅŸladÄ±ÄŸÄ± konuÅŸmasÄ±nÄ± ÅŸöyle sürdürdü:

"CumhurbaÅŸkanÄ±mÄ±z bugün yuvaya tekrar dönüyor. Kendisine hoÅŸ geldiniz, ÅŸeref verdiniz diyorum.

"AslÄ±na bakarsanÄ±z ev sahibine hoÅŸ geldiniz demeye gerek yok. Bize bu yolu açan aziz milletime ÅŸükranlarÄ±mÄ± sunuyorum. Milletin adamÄ±, millete hizmetin adresine bugün dönüyor.

"AÄŸustos 2001'deki kadar sevinçliyiz. Milletin kurduÄŸu, rotasÄ±nÄ± milletin verdiÄŸi AK Parti bugüne kadar milletin sözünden hiç çÄ±kmadÄ±.

"Millet partisini lideriyle buluÅŸturmuÅŸtur. Mübarek olsun. Yeni bir heyecanla sayÄ±n CumhurbaÅŸkanÄ±mÄ±zÄ± Genel BaÅŸkan AdayÄ± olarak teklif edeceÄŸiz. Åžüphesiz kararÄ± kongre delegelerimiz verecektir. Åžimdiden hayÄ±rlÄ± uÄŸurlu olsun.

"Biz her zaman bir erdemliler hareketi olduk. DeÄŸiÅŸmeyen tek ÅŸey sessiz devrimleri gerçekleÅŸtiren ErdoÄŸan'Ä±n milletin gönlündeki yeridir. AK Parti CumhurbaÅŸkanÄ±mÄ±zla, AK Parti'nin kaderi Türkiye'nin kaderiyle birleÅŸti.

"MHP grubuna da teÅŸekkür ediyorum. Allah birliÄŸimizi, beraberliÄŸimizi daim eylesin."

Kaynak: BBC Türkçe