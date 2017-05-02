Ana Sayfa | SÄ°YASET 02/05/2017 21:14

KÄ±lÄ±Ã§daroÄŸlu hakkÄ±ndaki dokunulmazlÄ±k fezlekesi TBMM'ye gÃ¶nderildi

KÄ±lÄ±Ã§daroÄŸlu

CHP lideri Kemal KÄ±lÄ±Ã§daroÄŸlu'nun iÃ§inde bulunduÄŸu 8 milletvekilinin dokunulmazlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n kaldÄ±rÄ±lmasÄ± iÃ§in meclise fezleke gÃ¶nderildi

TBMM'ye bugün akÅŸam üzeri 8 dokunulmazlÄ±k fezlekesi gönderildi. Gerçek Gündem'in haberine göre CHP lideri Kemal KÄ±lÄ±çdaroÄŸlu baÅŸta olmak üzere bazÄ± milletvekilleri için yeni fezleke düzenlendi.Fezleke düzenlenen diÄŸer isimler arasÄ±nda CHP Grup BaÅŸkanvekili Özgür Özel, CHP Genel BaÅŸkan YardÄ±mcÄ±sÄ± Veli AÄŸbaba ve CHP Milletvekilleri Eren Erdem, Özkan YalÄ±m, Aytun ÇÄ±ray ve NamÄ±k Havutça da bulunuyor.

ÅžABAN DÄ°ÅžLÄ° HAKKINDA DA FEZLEKE

TBMM'ye gönderilen son fezlekenin ise AK Parti Genel BaÅŸkan YardÄ±mcÄ±sÄ± ve Sakarya Milletvekili Åžaban DiÅŸli hakkÄ±nda olduÄŸu öÄŸrenildi.DokunulmazlÄ±klarÄ±n kaldÄ±rÄ±lmasÄ±na iliÅŸkin fezleke, BaÅŸbakanlÄ±k tarafÄ±ndan Meclis'e gönderildi.

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