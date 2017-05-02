Ana Sayfa | SÄ°YASET 02/05/2017 21:18

CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan ile BaÅŸbakan YÄ±ldÄ±rÄ±m'dan kritik gÃ¶rÃ¼ÅŸme

erdoÄŸan ve yÄ±ldÄ±rÄ±m

CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan'Ä±n AKP Genel Merkezi'ne giderek bugÃ¼n partiye Ã¼ye olmasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan BaÅŸbakan YÄ±ldÄ±rÄ±m ile toplantÄ± gerÃ§ekleÅŸtirdi

CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan, bu sabah AK Parti Genel Merkezi'nde düzenlenen törenler 979 gün sonra tekrar kurucusu olduÄŸu partiye döndü.Büyük törenin ardÄ±ndan ise, BeÅŸtepe'de sürpriz bir zirve gerçekleÅŸtirildi. ErdoÄŸan, makamÄ±nda BaÅŸbakan Binali YÄ±ldÄ±rÄ±m'Ä± kabul etti. CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± Külliyesi'nde gerçekleÅŸen görüÅŸmede kabine deÄŸiÅŸikliÄŸi konusunun da ele alÄ±ndÄ±ÄŸÄ± belirtiliyor.

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