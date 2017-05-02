Ana Sayfa | SÄ°YASET 02/05/2017 22:34

HDP EÅŸ Genel BaÅŸkan YardÄ±mcÄ±sÄ± Anayasa Mahkemesi'ne baÅŸvurdu

anayasa mahkemesi

HDP EÅŸ Genel BaÅŸkan YardÄ±mcÄ±sÄ±, 16 Nisan referandumunun ardÄ±ndan Anayasa Mahkemesi'ne anayasa ihlali olduÄŸu gerekÃ§esiyle baÅŸvuruda bulundu

HDP, 16 Nisan referandumunda anayasa ihlali iddialarÄ±nÄ±n tespiti için Anayasa Mahkemesi'ne baÅŸvurdu. HDP'yi temsilen EÅŸ Genel BaÅŸkan YardÄ±mcÄ±sÄ± Fatma Kurtulan'Ä±n yaptÄ±ÄŸÄ± baÅŸvuruda ÅŸöyle denildi: " BaÅŸvurumuzun Ä°ç Tüzük'ün 68. maddesi uyarÄ±nca öncelikli olarak incelenmesine, baÅŸvurucunun serbest seçim hakkÄ± ile seçimlerde uygulanacak ilkeler ve esaslarÄ± düzenleyen Anayasa'nÄ±n 67. maddesinin ihlali nedeniyle hak kaybÄ±na uÄŸradÄ±ÄŸÄ±na, baÅŸvurucunun ifade özgürlüÄŸü kapsamÄ±nda korunmasÄ± zorunlu olan ifade ve eylemleri nedeniyle yönetici, milletvekili ve üyelerinin tutuklanmasÄ±, sistematik gözaltÄ± tehdidiyle karÅŸÄ± karÅŸÄ±ya kalmalarÄ± ve sürekli engellenmeleri nedeniyle, düÅŸünceyi aktarma ve yayma hürriyetinin, örgütlenme özgürlüÄŸü ile beraber toplantÄ± ve gösteri yürüyüÅŸü hakkÄ±nÄ±n ihlal edildiÄŸine, bu ihlallerin tespitiyle yargÄ±lama gideri ve avukatlÄ±k ücretinin tarafÄ±mÄ±za ödenmesine, karar verilmesini saygÄ±yla talep ediyoruz."

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