CHP referandum sonuÃ§larÄ±na dair bir rapor hazÄ±rladÄ±

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) 16 Nisan 2017 tarihinde yapÄ±lan referandum sonuÃ§larÄ±nÄ± analiz ettiÄŸi bir rapor hazÄ±rladÄ±

Bilgi ve Ä°letiÅŸim Teknolojilerinden Sorumlu Genel BaÅŸkan YardÄ±mcÄ±sÄ± Erdal Aksünger, 16 Nisan'da gerçekleÅŸen anayasa deÄŸiÅŸikliÄŸi halk oylamasÄ±nÄ±n kesin olmayan sandÄ±k, sandÄ±k alanÄ±, mahalle, ilçe, il, yurt dÄ±ÅŸÄ± ve genel sonuçlarÄ± üzerinden veri analizi yaptÄ±.

Raporda, tüm il ve ilçelerin referanduma katÄ±lÄ±mÄ±, geçersiz oy oranÄ±, hayÄ±r ve evet oy oranlarÄ±, 1 KasÄ±m'da AK Parti'nin aldÄ±ÄŸÄ± oy oranÄ±, yine aynÄ± seçimde AK Parti ve MHP'nin toplam aldÄ±ÄŸÄ± oy oranlarÄ±na yer verildi.

Raporda, 'hayÄ±r' oyu çÄ±kan iller, en çok 'hayÄ±r' oyu veren 50 ilçe, yüzde 100 evet oyu kullanan ve 55 ile yayÄ±lan sandÄ±klarÄ±n illere göre daÄŸÄ±lÄ±mÄ±, oy kullanan seçmen sayÄ±sÄ±na oranla en çok geçersiz oy çÄ±kan bölgeler, geçersiz oy çÄ±kmayan sandÄ±klara iliÅŸkin grafikler yer aldÄ±.

Yurt içinde 1 KasÄ±m seçimlerinde yüzde 87,34 olarak gerçekleÅŸen katÄ±lÄ±mÄ±n, 16 Nisan'da yüzde 87,31 olduÄŸu, yurt dÄ±ÅŸÄ± katÄ±lÄ±mÄ±n ise 1 KasÄ±m'da yüzde 44,8, 16 Nisan"da yüzde 47,9 olarak görüldüÄŸü belirtildi.

Yurt içi oylar üzerinden Türkiye genelindeki seçmenin yüzde 61,7’sine karÅŸÄ±lÄ±k gelen 33 ilde 'hayÄ±r' oyu, seçmenin yüzde 38,3’üne karÅŸÄ±lÄ±k gelen 48 ilde 'evet' oyunun önde çÄ±ktÄ±ÄŸÄ± ifade edildi.

Ä°lçelerde ise toplam seçmenin yüzde 46,3’üne karÅŸÄ±lÄ±k gelen 326 ilçede 'hayÄ±r', seçmenin yüzde 53,7’sine karÅŸÄ±lÄ±k gelen 644 ilçede 'evet' oyu kullanÄ±ldÄ±ÄŸÄ± belirtildi.

Anayasa deÄŸiÅŸikliÄŸini TBMM’ye getiren ve halk oylamasÄ±nda destekleyen AK Parti ve MHP’nin 1 KasÄ±m'daki toplam oy oranlarÄ± potansiyel olarak kabul edildiÄŸinde, 68 il ve 827 ilçede potansiyelin altÄ±nda 'evet' oyu çÄ±ktÄ±ÄŸÄ±nÄ±n savunulduÄŸu raporda, ÅŸu deÄŸerlendirmelere yer verildi:

"1 KasÄ±m oy oranlarÄ± ve 16 Nisan seçmen rakamlarÄ± esas alÄ±ndÄ±ÄŸÄ±nda 'evet' kanadÄ± 4,8 milyon oy kaybetmiÅŸtir. 19 il ve 195 ilçede, AKP’nin 1 KasÄ±m oy oranÄ±nÄ±n dahi altÄ±nda 'evet' oyu çÄ±kmÄ±ÅŸtÄ±r. 1 KasÄ±m'da AKP + MHP oyunun yüzde 50 üzerinde olduÄŸu 16 il ve 146 ilçede 'hayÄ±r' önde, yüzde 50 altÄ±nda olduÄŸu 3 il ve 22 ilçede 'evet' önde gelmiÅŸtir. 'HayÄ±r' oyu, söz konusu 16 ilde hesaplanan potansiyelin 2,6 milyon üzerine çÄ±karak 11,5 milyona ulaÅŸmÄ±ÅŸtÄ±r. AynÄ± ÅŸekilde, 146 ilçede potansiyelin 1,6 milyon üzerinde, toplam 6,3 milyon 'hayÄ±r' oyu çÄ±kmÄ±ÅŸtÄ±r.

CHP’li belediyelerin bulunduÄŸu 14 ilin 11’inde, 152 ilçenin 126’sÄ±nda, 'hayÄ±r' oyu önde çÄ±kmÄ±ÅŸtÄ±r. 14 ilin tümünde ve 143 ilçede potansiyel 'evet' oyundan daha az 'evet' çÄ±kmÄ±ÅŸ, 5 il ve 42 ilçede potansiyel 'evet' oyu yüzde 50 üzerinde olmasÄ±na raÄŸmen 'hayÄ±r' önde gelmiÅŸtir. 16 Nisan’da hiçbir il ve ilçe belediyemizde, potansiyel 'evet' oyu yüzde 50 altÄ±nda olduÄŸu halde yüzde 50’nin üzerine çÄ±kmamÄ±ÅŸtÄ±r."

Raporda, 263 sandÄ±kta katÄ±lÄ±mÄ±n, geçerli oylarÄ±n ve 'evet' oylarÄ±nÄ±n yüzde 100 çÄ±ktÄ±ÄŸÄ±, bu sandÄ±klarda 60 bin 703 'evet' oyu kullanÄ±ldÄ±ÄŸÄ± vurgulandÄ±. Yüzde 100 oranÄ±nda 'hayÄ±r' çÄ±kan 46 sandÄ±kta 613 'hayÄ±r' oyu verildiÄŸi belirtildi.