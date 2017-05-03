Ana Sayfa | SÄ°YASET 03/05/2017 11:56

HDP'nin kongre tarihi belli oldu

HDP

Eski EÅŸ Genel BaÅŸkan Figen YÃ¼ksekdaÄŸ'Ä±n parti Ã¼yeliÄŸinin dÃ¼ÅŸÃ¼rÃ¼lmesinin ardÄ±ndan HDP 20 MayÄ±s tarihinde kongre yapacak

HDP, hakkÄ±nda kesinleÅŸen hapis cezasÄ± nedeniyle milletvekilliÄŸi düÅŸürülen eski EÅŸ Genel BaÅŸkan Figen YüksekdaÄŸ'Ä±n YargÄ±tay Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ±nca parti üyeliÄŸinin de düÅŸürülmesi nedeniyle 20 MayÄ±s'ta olaÄŸanüstü kongresini yapacak. GeniÅŸ bir katÄ±lÄ±mÄ±n hedeflenmediÄŸi kongreye iliÅŸkin HDP Genel Merkezi'nde kurulan komisyon çalÄ±ÅŸmalarÄ±nÄ± tamamlayarak partinin ilgili kurullarÄ±na raporunu sunacak. Kongrede parti yönetiminde önemli deÄŸiÅŸiklikler beklenmezken Figen YüksekdaÄŸ'Ä±n yerine eÅŸ genel baÅŸkan seçimi gerçekleÅŸtirilecek. EÅŸ genel baÅŸkanlÄ±k için adaylarÄ±n belirlenmesi süreci ise yapÄ±lacak toplantÄ±larla netleÅŸecek.

HDP yönetimi, kongre hazÄ±rlÄ±klarÄ±na iliÅŸkin 6-7 MayÄ±s tarihlerinde bir dizi toplantÄ± gerçekleÅŸtirecek. HDP Meclis Grubu ve MYK üyelerinin katÄ±lÄ±mÄ± ile gerçekleÅŸtirilecek toplantÄ±da referanduma iliÅŸkin hazÄ±rlanan analizler de ele alÄ±nacak. ToplantÄ±da, "HDP'nin kalesi" olarak bilinen illerde, halk oylamasÄ±nda "Evet" oylarÄ±ndaki artÄ±ÅŸÄ±n nedenlerinin de tartÄ±ÅŸÄ±lacaÄŸÄ± öÄŸrenildi. 

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