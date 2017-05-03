Putin'den Ã¶nemli aÃ§Ä±klama TÃ¼rkiye Ã¶nemli ve gÃ¼venilir bir ortak

Rusya Devlet BaÅŸkanÄ± Putin, TÃ¼rkiye ile iliÅŸkileri geliÅŸtirmeye Ã§abaladÄ±klarÄ±nÄ± aÃ§Ä±kladÄ±

Rusya Devlet BaÅŸkanÄ± Vladimir Putin, Soçi'deki Devlet BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± RezidansÄ±'nda CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan ile baÅŸ baÅŸa görüÅŸme gerçekleÅŸtirdi, çalÄ±ÅŸma yemeÄŸi ve heyetlerarasÄ± görüÅŸmeye katÄ±ldÄ±.YaklaÅŸÄ±k 3 saat süren zirvenin ardÄ±ndan ErdoÄŸan ve Putin, ortak basÄ±n toplantÄ±sÄ± düzenledi.

Putin, bugünkü görüÅŸmenin Türk-Rus iliÅŸkilerinin ortaklÄ±k ve iyi komÅŸuluk temelinde güçlenmesine katkÄ± saÄŸlayacaÄŸÄ±nÄ± söyledi. Putin, ErdoÄŸan ile Türk-Rus orta vadeli iÅŸ birliÄŸi programÄ±nÄ±n yerine getirilmesi konularÄ±nÄ± da ele aldÄ±klarÄ±nÄ± belirterek sözlerini ÅŸöyle sürdürdü:

"KarÅŸÄ±lÄ±klÄ± kÄ±sÄ±tlamalarÄ±n kaldÄ±rÄ±lmasÄ± ile ticaret ve yatÄ±rÄ±m iliÅŸkilerinin güçlendirilmesi ve ticarette milli para biriminin kullanÄ±lmasÄ± gibi konularÄ± ele aldÄ±k. KarÅŸÄ±lÄ±klÄ± ticaretimizdeki düÅŸüÅŸü durdurmamÄ±z önemliydi. Bu senenin ilk aylarÄ±nda küçük de olsa bir artÄ±ÅŸ yakaladÄ±k. YatÄ±rÄ±m alanÄ±ndaki iÅŸ birliÄŸimiz gayet iyi devam ediyor. Her iki taraftan onar milyar dolarlÄ±k yatÄ±rÄ±m söz konusu. Bir milyar dolarlÄ±k yatÄ±rÄ±m fonu çalÄ±ÅŸmalarÄ±nÄ±n tamamlanmasÄ± konusunda anlaÅŸtÄ±k."

Putin, görüÅŸmede Türk AkÄ±mÄ± doÄŸalgaz boru hattÄ± ve Akkuyu Nükleer Enerji Santrali gibi projeler ile kültürel ve beÅŸeri iliÅŸkilerin de gündeme geldiÄŸini aktardÄ±.

KÄ±sÄ±tlamalarÄ±n kaldÄ±rÄ±lmasÄ±

Ä°ki ülke arasÄ±nda yaÅŸanan uçak krizinin ardÄ±ndan ekonomi ve ticaret alanlarÄ±nda birtakÄ±m kÄ±sÄ±tlamalar oluÅŸtuÄŸunu anÄ±msatan Putin, genel vize muafiyeti ve domates ihracatÄ± dÄ±ÅŸÄ±ndaki tüm kÄ±sÄ±tlamalarÄ±n kaldÄ±rÄ±lacaÄŸÄ±nÄ± söyledi.

Putin, ülkesinin domates konusundaki tutumuna iliÅŸkin ÅŸunlarÄ± kaydetti:

"TarÄ±m üreticilerimiz ülkemiz ÅŸartlarÄ±nda domates üretmek için kredi aldÄ±. Onlar bu kredileri geri ödemek zorunda. Bunun için de zaman lazÄ±m. Türk domatesleri gerçekten ucuz. Biz de tüketicimizin daha ucuz ürün almasÄ±nÄ± arzu ediyoruz. Fakat aynÄ± zamanda Rus tarÄ±m sektörünün de geliÅŸmesini ve kredi alan çiftçilerimizin bunu rahatlÄ±kla geri ödeyebilmesini istiyoruz. Bu belli bir zaman alacak."

Putin, Türk iÅŸ dünyasÄ±na yönelik vize kolaylÄ±ÄŸÄ± saÄŸlanacaÄŸÄ±nÄ± da belirtti.

Suriye'de güvenli bölgeler oluÅŸturulmasÄ± teklifi

Vladimir Putin, Suriye'de çatÄ±ÅŸmasÄ±zlÄ±ÄŸÄ±n korunmasÄ± ve siyasi sürecin geliÅŸmesi için güvenli bölgeler oluÅŸturulmasÄ± gerektiÄŸine vurgu yaptÄ±ÄŸÄ± konuÅŸmasÄ±nÄ± ÅŸu ifadelerle sürdürdü:

"Siyasi çözüm elde etmek için ateÅŸkesin saÄŸlanmasÄ± gerekiyor. Rusya, Türkiye ve Ä°ran bu sürece en büyük katkÄ±yÄ± saÄŸlayan ülkeler. Güvenli bölgeler oluÅŸturulmasÄ±nÄ±, ateÅŸkes rejiminin güçlendirilmesinin yollarÄ±ndan biri olarak görüyoruz. ABD BaÅŸkanÄ± Donald Trump da konuÅŸmalarÄ±ndan birinde bu konudan bahsetmiÅŸti. Dün Trump ile bu konuyu müzakere ettim. AnladÄ±ÄŸÄ±m kadarÄ±yla ABD yönetimi de bunu destekliyor."

KanlÄ± çatÄ±ÅŸmanÄ±n durdurulmasÄ± ve siyasi sürecin geliÅŸtirilmesi konusunda CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan ile aynÄ± fikirde olduklarÄ±nÄ± dile getiren Putin, "Kan dökülmesini önleyen ve siyasi süreci baÅŸlatacak mekanizmalar oluÅŸturmalÄ±yÄ±z. Bu konudaki düÅŸüncemiz CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan'Ä±n görüÅŸü ile örtüÅŸüyor. Bugün Astana’da toplanan taraflarÄ±n bir karar vermesi gerekiyor. Çünkü ülkeleri için nihai kararÄ± onlar verecek. Biz de bu mekanizmalarÄ±n geliÅŸmesi için elimizden geleni yapacaÄŸÄ±z." ÅŸeklinde konuÅŸtu.

"Güvenli bölgeler uçuÅŸa kapatÄ±labilir"

Putin, CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan ile Suriye’de güvenli bölgelerin oluÅŸturulmasÄ± konusunu detaylÄ± ÅŸekilde müzakere ettiklerine dikkati çekerek, "Ä°kimiz de bu bölgelerin ateÅŸkesin güçlenmesine katkÄ± saÄŸlayacaÄŸÄ±nÄ± düÅŸünüyoruz. ÇatÄ±ÅŸan taraflar arasÄ±nda siyasi diyaloÄŸun baÅŸlamasÄ±nÄ±n baÅŸlÄ±ca ÅŸartÄ± kan dökülmesinin durdurulmasÄ±. Suriye'de farklÄ± taraflar var ancak müzakere sürecinde bir ortak yol bulunmasÄ±nÄ± ümit ediyoruz." dedi.

Söz konusu fikrin Suriye konusunda yürütülen müzakereler esnasÄ±nda ortaya çÄ±ktÄ±ÄŸÄ±nÄ± anlatan Putin, "Buna güvenli bölgeler ya da çatÄ±ÅŸmasÄ±zlÄ±k bölgeleri denilebilir. Bu bölgeler, askeri faaliyet yürütülmemesi ÅŸartÄ±yla uçuÅŸa kapatÄ±labilir. Ancak görüÅŸülmesi gereken çok ince detaylar var." diye konuÅŸtu.

"Domates ve vize konusu dÄ±ÅŸÄ±ndaki tüm kÄ±sÄ±tlamalar kalktÄ±"

Rusya BaÅŸbakan YardÄ±mcÄ±sÄ± Arkadiy Dvorkoviç, "Türkiye ile Rusya'nÄ±n domates ve vize konusu dÄ±ÅŸÄ±ndaki tüm kÄ±sÄ±tlamalarÄ± karÅŸÄ±lÄ±klÄ± olarak aynÄ± anda kaldÄ±rma kararÄ± aldÄ±. Bu en kÄ±sa zamanda hayata geçirilecek." dedi.