Ana Sayfa | SÄ°YASET 03/05/2017 20:27

FlaÅŸ CHP'de OlaÄŸan Kongre sÃ¼reci baÅŸladÄ±

CHP

CHP Genel BaÅŸkan YardÄ±mcÄ±sÄ± Tekin BingÃ¶l olaÄŸan kongre sÃ¼recinin bugÃ¼n itibariyle baÅŸlatÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± aÃ§Ä±kladÄ±

CHP Genel BaÅŸkan YardÄ±mcÄ±sÄ± Tekin Bingöl, partisinin MYK toplantÄ±sÄ± sonrasÄ±nda yaptÄ±ÄŸÄ± açÄ±klamada kurultay sürecine iliÅŸkin ÅŸunlarÄ± söyledi:

"Bugün itibariyle olaÄŸan kurultay sürecini baÅŸlatmÄ±ÅŸ bulunuyoruz. Parti meclisimiz 36. olaÄŸan kurultay tarihini belirleyecek. Bizim zaten bu yÄ±l içinde olaÄŸan kurultayÄ± yapma zorunluluÄŸumuz var, bu yÄ±l içinde olacak; onun için olaÄŸanüstü kurultay tartÄ±ÅŸmasÄ± baÅŸlatmak doÄŸru deÄŸil. OlaÄŸanüstü kurultay bizim gündemimizde yok. Normal bir kurultay süreci en az 4.5-5 ay sürüyor, il ve ilçe kongrelerinin Ekim ve KasÄ±m'a kadar sarkabileceÄŸini söyleyebilirim."

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