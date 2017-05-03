Ana Sayfa | SÄ°YASET 03/05/2017 21:25

TuÄŸrul TÃ¼rkeÅŸ'ten 3 MayÄ±s TÃ¼rkÃ§Ã¼lÃ¼k GÃ¼nÃ¼ mesajÄ±

TuÄŸrul TÃ¼rkeÅŸ

BaÅŸbakan YardÄ±mcÄ±sÄ± TuÄŸrul TÃ¼rkeÅŸ sosyal medya hesabÄ±ndan 3 MayÄ±s DÃ¼nya TÃ¼rkÃ§Ã¼lÃ¼k ve MilliyetÃ§iler GÃ¼nÃ¼nÃ¼ kutladÄ±

BaÅŸbakan YardÄ±mcÄ±sÄ± TuÄŸrul TürkeÅŸ, Twitter hesabÄ± üzerinden 3 MayÄ±s Türkçülük günü dolayÄ±sÄ±yla yayÄ±mladÄ±ÄŸÄ± mesajÄ±nda ÅŸunlarÄ± kaydetti:"Türk milliyetçileri, yaÅŸadÄ±klarÄ± her dönemde baÄŸÄ±msÄ±z millet olmanÄ±n ÅŸuuruyla hareket etmiÅŸ, yalnÄ±zca milletinin deÄŸil, tüm mazlumlarÄ±n sesi olmuÅŸtur. Türk milletinin bekasÄ± ve ebediyeti için amansÄ±z mücadele veren Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve merhum BaÅŸbuÄŸumuz Alparslan TürkeÅŸ, Hüseyin Nihal AtsÄ±z baÅŸta olmak üzere ebediyete intikal etmiÅŸ tüm Türk milliyetçilerini rahmetle anÄ±yor, Türk dünyasÄ±nÄ±n ve milletimizin 3 MayÄ±s Dünya Türkçülük ve Milliyetçiler Günü'nü kutluyorum."

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