CHP Genel BaÅŸkanÄ± Kemal KÄ±lÄ±Ã§daroÄŸlu 2019 yÄ±lÄ±nda gerÃ§ekleÅŸecek seÃ§imlerde aday olup olmayacaÄŸÄ±na dair aÃ§Ä±klama yaptÄ±

CHP Genel BaÅŸkanÄ± Kemal KÄ±lÄ±çdaroÄŸlu, 2019 yÄ±lÄ±nda yapÄ±lacak CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± seçiminde aday olup olmayacaÄŸÄ± yönündeki soruya "Bir partinin genel baÅŸkanÄ± cumhurbaÅŸkanÄ± olmamalÄ±" dedi.

CHP Genel BaÅŸkanÄ± Kemal KÄ±lÄ±çdaroÄŸlu, NTV canlÄ± yayÄ±nÄ±nda gündeme dair açÄ±klamalarda bulundu. CHP lideri KÄ±lÄ±çdaroÄŸlu, "2019'da aday olacak mÄ±sÄ±nÄ±z?" sorusuna "Bir partinin genel baÅŸkanÄ± cumhurbaÅŸkanÄ± olmamalÄ±" ifadesini kullanarak sözlerine ÅŸöyle devam etti: "Aday 'HayÄ±r' oyu gerekçesine göre belirlenmeli. Bu süreçte isim konuÅŸulmasÄ± doÄŸru deÄŸil. Aday için 'HayÄ±r' diyenlerle oturup konuÅŸuruz. Aday partisiz olacak, demokrasiyi savunacak."